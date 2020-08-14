美國失業率vs非農就業人數月增減。（圖／理財周刊提供）

大非農就業人數是衡量美國就業市場的重要參考指標，也是聯準會調整利率的唯二參考數據，自從四月份因COVID-19疫情造成大量的失業人口，一口氣急遽丟掉了2078.7萬就業崗位後，五月的大非農快速上揚至272.5萬人，六月再新增479.1萬人，七月再新增176.3萬人，合計近三個月共新增927.9萬人，佔四月失業人口的44.63%。

疫情延燒 貴金屬還有上漲空間

美國勞工局先前表示過，疫情爆發後，無薪假人數不列入失業率的統計，所以華爾街都知道當下的美國就業報告經過粉飾，參考性降低，導致COMEX黃金從三月底的1591美元上漲到八月的2089美元歷史新高，累積漲幅達31.3%；同期的美元指數從98.94高點貶值到八月的92.5波段新低，累計跌幅達6.5%。儘管短線上金價與美元指數或有調整，但在美國疫情確診人數持續創新高下，金價持續上漲的條件依舊存在。

已經創歷史新高的金價，接下來的目標價自然容易被哄抬，高盛喊出三千美元，自然是聽聽就好，因為儘管同屬貴金屬的COMEX白銀自三月的14.155美元(低點是11.64美元)上漲到八月的29.915美元高點，累積漲幅達1.11倍，但距離2011年的44.03美元前高還有35.49%的補漲空間，所以可以發現自七月以來白銀的上漲速度比黃金來得強勢，暗示著仍深具潛力。

真正具有參考性的指標是美國上周初請失業金人數，從三月疫情爆發以來，已經連續二十周初請失業金人數超過百萬人次，而且截至七月二十五日當周續請失業金人數維持在1610萬人的相對高位。坦白說，美國的就業市場當然嚴重，不然川普何必極力爭取第二輪的紓困案，撇開十一月三日的美國總統大選十一個州的州長改選，以及參議院共有三十五席聯邦參議員改選，不論是民主黨或共和黨，都需要這份紓困案來爭取選票。

滬深股軍工板塊頻創高 美中軍事嗆聲進一步升級

但關鍵是，最近三個月美國大非農就業報告亮眼的數據，意外的削弱了兩黨積極協商妥協的意願，以至於原定八月八日參議院休會之前都還沒有協商結果，真不知道接下來，美國勞工局會不會把無薪假人員重新納入統計，讓失業率一口氣飆升，貼近事實，藉此逼迫國會認真的加緊協商的節奏。

這點很值得觀察，因為越接近十一月大選，川普的反中牌越來越重手，從互撤領事館開始，美中關係已經朝官方的「名存實亡」斷交邁進，日前祭出禁止微信在美國使用，等於是宣告民間的交流進入到「名存實亡」的階段，且美中兩國的國防部長互通電話，情況有如七月中旬的美國國務卿蓬佩奧與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在夏威夷舉行閉門會議，屬於先禮後兵的性質，所以接下來南海的軍事嗆聲可能會進一步升級，雖然雙方是表達克制不要擦槍走火，但從滬深股市的軍工板塊頻創新高來看，市場的氣氛是越來越緊繃的。

除了港版國安法與總統大選因素，川普還有其他原因支持如此果斷的反中措施嗎？有的，就是COVID-19疫情。儘管牛津大學研發的疫苗可能在秋天問世，川普也認為大選之前疫苗將問世，但且不說倉促趕工製造出來的疫苗效果如何，大量生產與全球普及(特別是第三世界國家)都是現實問題，而且還不知道COVID-19新冠病毒會不會變異得更具毒性？更具傳染力？

境外移動大幅衰退 航空業慘狀還沒結束

但有一件事是確定的，就是出入境十四天隔離政策不解除，越來越多行業會撐不下去，例如已經解雇四十萬人的航空業，上週又傳來Spirit Airline警告旗下多達三成員工十月恐放無薪假，觀光航空業的最慘時刻還沒結束。

這其實也是面臨兩難，如果入境採取普篩，疫調匡列確診者的所有接觸者採取廣篩，這樣的話，健保支付的費用一人超過百萬。但是不想辦法縮短出入境隔離十四天的政策，等於是全世界的人員相互交流都被限制，這其實也就是為什麼美國敢跟中國交惡進行「名存實亡」的全面限制交流，反正在疫情未解除之前，全球的人員境外移動，等於是大幅衰退。兩者都是大筆的損耗，只能祈禱有效的疫苗早日問世。

如果iPhone的APP Store沒有微信，那麼，支撐蘋果(AAPL)第二季獲利成長的中國市場，還會繼續挺蘋果嗎？這是個好問題。

川普針對微信的禁令讓八月七日的騰訊控股跌了5.04%，蘋果跌了2.27%，顯然騰訊的影響比較大，但蘋果供應鏈是台股的一大多頭主軸，如果iPhone在中國賣不動的話，真如市場專家預估的中國銷量大減九成，那麼這對於一萬三千點附近的台股是一大考驗。

台股創里程碑 台灣第二波防疫剛開始備戰

靠著台積電與聯發科在今年分別大漲30.82%、58.96%，台股在七月突破12682前歷史高點，本欄認為這是另一個台股的里程碑，代表著缺乏天然資源的台灣，想要突破困境，未來要靠研發與創新。從研發費用來看，生技新藥的研發費用自然最高，這也是蔡政府重點發展的產業，企圖打造台灣另一個兆元產業，事實上，台灣的醫界素質頗高，這點從防疫的成果就可得知。

不過近期台灣內部可能有潛伏的COVID-19新冠病毒帶原者，可能存在社區感染的威脅，加上時序已經立秋，再過不久，暑假就會結束，台灣的第二波防疫才剛開始備戰，最省錢又有效的防疫措施就是戴口罩，上週提示的口罩業績股─恆大，八月七日漲到210元高點，就差六元就可以平前高，關前爆量收下跌的十字線，可能進入200元的震盪期，上半年EPS超過八元，六月EPS 3.06元，下半年口罩仍得戴的情況下，全年EPS應可超過20元，逼近25元，則本益比才四倍，可以說是標準的轉機黑馬股，重點是明年上半年看起來疫情一時半刻也解除不了，仍可持續追蹤。

中芯國際創掛牌以來新高 聯電突破十年大底

中芯國際公布2020年第二季度財報，截至6月31日，中芯國際第二季度銷售額為9.385億美元，創歷史新高，相比今年第一季度的9.049億美元增長了3.7%，相比去年同期的7.909億美元更是增長了18.7%。此外，公司第二季度毛利為2.49億美元，環比增長6.4%，同比增長64.5%，毛利率26.48%。歸屬於公司的應占利潤為1.38億美元，環比增長115%，同比增長644.2%，EPS 0.13元。

可以看到，2020年第二季，無論是從銷售額、毛利率還是淨利潤，中芯國際經營情況均有不同程度的改善。但超過百倍的本益比雖然代表著市場對中芯未來的期待，也表示同樣屬於晶圓代工的聯電有多麼的物美價廉，雖然毛利率比中芯國際低，但EPS比中芯國際高。

聯電第二季營收新台幣443.86億元，季增5%，毛利率23.1%，較第一季攀高3.9%，本業營業利益58.46億元，季增71.2%，業外收益同步好轉，歸屬母公司淨利66.81億元，季增202.7%，創九年多新高，EPS 0.55元。

回到技術線型來看，港股的中芯國際在七月創了2004年掛牌以來新高，而聯電才剛突破十年的大底，這代表獲利能力比中芯國際來得更好的聯電具有補漲空間。

(本文摘自《理財周刊 1042期》)

《理財周刊 1042期》

(中時新聞網)