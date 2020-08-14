娛樂8點半》選美出身的溫翠蘋，形象性感艷麗，她精通粵語、英文、日語、西班牙語等語言，溫翠蘋因此有「九官鳥」稱號，曾有過2段異國婚的溫翠蘋，不諱言對外國人有陰影，不過談到台日混血的19歲女兒，溫翠蘋則是有滿滿母愛與驕傲。

溫翠蘋舉手投足性感艷麗，曾出過寫真集。（圖／本報系資料照片）

溫翠蘋在19歲時參加環球中國小姐獲得第2名，模特兒出身的她形象性感艷麗，曾出過寫真集，溫翠蘋也代表台灣參加世界環球小姐比賽，獲得第11名，溫翠蘋還精通多國語言，國語、臺語、粵語、英文、日語、西班牙語等，都難不倒她，溫翠蘋還因此有「九官鳥」的稱號。

溫翠蘋25歲時赴日發展，隔年與日籍男子齊藤義行交往，並在1998年結婚生下一女，不過這段婚姻卻在2003年因齊藤義行偷吃而告吹，溫翠蘋獨自帶著女兒回台灣，而溫翠蘋相隔10多年後，在2014年梅開二度嫁給美籍金融顧問Kevin，但兩人卻因情轉淡而在2017年離婚，溫翠蘋認為與美籍老公相處就像室友「沒有交流，吃飯也沒話講，沒有共同興趣。」

溫翠蘋2002年抱著女兒亮相。（圖／本報系資料照片）

49歲溫翠蘋終結2段異國婚姻，現在她已對外國人有「陰影」，談到日本前夫，溫翠蘋不禁感嘆，當年女兒出生時，前夫完全不喜歡小孩，當時才8個月大的女兒搭車時，不經意的踼到後座椅背，前夫就不開心，還要把女兒鞋子脫掉，偏偏小孩一脫鞋就哭，讓溫翠蘋不禁感嘆「怎麼會有爸爸這麼不愛自己的小孩」。

溫翠蘋女兒溫心舞現在已是19歲的美少女，母女宛如一對姊妹花。（圖／本報系資料照片）

溫翠蘋女兒溫心舞現在已是19歲的美少女，母女都有高顏值和一雙長腿，亭亭玉立的溫心舞，長得身高173公分的好身材，從小學舞蹈、鋼琴的她，歌唱、戲劇、舞蹈樣樣行，溫翠蘋談到女兒總是藏不住開心與驕傲，溫心舞也繼承母親衣缽，已簽經紀公司，目前已有電影作品《哈囉少女》。

溫翠蘋坦然面對過去失敗的婚姻，溫翠蘋比過去更有自信，而她過去登上節目被問到當年離婚、決定要當單親媽媽，是否有掙扎，溫翠蘋秒答「沒有」，她認為跟一個不愛的人生活、只為了不要單親，反而會痛苦一輩子。

溫翠蘋談到離婚心境，表示自己沒有過掙扎。（圖／取材自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

提到爸爸時，溫心舞則笑說：「我從來沒看過一個人，鼻子跟我這麼像」，溫翠蘋也說，女兒長得完全像爸爸，同時，溫心舞被問到13歲後就沒再見到父親，她態度坦然表示，曾嘗試用電話、簡訊、email聯絡爸爸，但始終沒有消息。

(中時新聞網)