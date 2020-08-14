美國防疫首席專家佛奇的防疫主張多次與總統川普相反，令外界關注川普是否會開除這位頗受美國民眾愛戴的專家。不過，川普12日承認已新聘防疫顧問、胡佛研究院研究員的神經放射學專家阿特拉斯，而他的防疫建議與先前白宮防疫專家相差極大，如稱多少人確診不重要，也支持川普重啟校園，種種建議都與川普防疫立場一致，讓外界認為川普此舉只是為了打壓與自己相左的聲音。

據《每日郵報》報導，川普在一場防疫會談上，除了強調學校應該盡快重啟，以及年輕人不容易確診等論調之外，再次向媒體介紹這位白宮新聘的防疫專家阿特拉斯，並表示兩人已就新冠疫情問題上合作，而「他有很多好主意」。

阿特拉斯也表示，「我們知道，兒童要染上這種病毒的機率是極低的，甚至比季節性流感還要低」，「我們知道把兒童們排擠在校園外傷害極大，我們也知道、更同意美國兒童的教育是國家優先任務」。他也感謝川普與副總統彭斯承認真相，且必須讓幼童平安返校上課。

川普也在防疫記者會上公開讚揚阿特拉斯，而他的位置先前多半是由美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）或者新冠病毒工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）所佔。不過佛奇先前已坦言已有數周未與川普討論過疫情，而柏克斯在宣稱美國疫情即將進入新階段，恐怕比疫情爆發之初更嚴重後，反遭川普批評。

(中時新聞網)