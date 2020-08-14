【回憶殺】48歲女星向麗雯（後改名向語潔）出道多年，曾演出《老婆大人》、《白色巨塔》、《海派甜心》等戲劇作品，是許多觀眾相當熟悉的演員，2012年她嫁給金融業老公林超驊淡出螢光幕，隨後生下一對兒女，家庭生活幸福和樂。不過，向麗雯婚前的感情路相當曲折，曾和庹宗康交往8年，也和百貨小開傳緋聞，後來認識林超驊時，陷入三角戀，不惜力爭上位趕走正宮。

向麗雯18歲就和庹宗康交往，一談就是8年，兩人是青梅竹馬、個性也很匹配，不過兩人對結婚沒共識，最終只能分手，當時庹宗康為情傷狂瘦8公斤，可見用情多深。

向麗雯和庹宗康愛情長跑8年分手，現在兩人各自有幸福的家庭。（圖／中時資料照）

2006年，向麗雯和百貨業小開傳出熱戀，卻在2年後分手，嫁豪門夢碎；隔了兩年，向麗雯被拍到在台北101與林超驊約會，男方的背景也遭起底，任職於金融業高階主管，擁有康乃爾大學碩士、史丹佛大學博士的亮眼學歷，父親是退休大法官林永謀，家世顯赫，且曾有一段半年婚姻。傳言向麗雯與林超驊交往時，男方當時還有女友，讓她陷入小三窘境，後來林超驊選擇向麗雯，兩人於2012年結婚，婚後幾乎回歸家庭，專心相夫教子。

向麗雯昔情纏庹宗康8年分手 「傳逼走正宮」40歲結婚生子

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)