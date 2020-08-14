周二（8月11日）黃金和白銀受到重挫。金價下跌超過5%，遠低於2000美元/盎司的水平，這是七年來最嚴重的單日暴跌。週三早盤，金價繼續下跌，一度跌破1900美元/盎司，隨後在晚些時候回升。

知名分析師彼得·希夫(Peter Schiff)談到了這次拋售，認為不應忽視基本面，目前仍看漲黃金。聯準會不會停止印鈔，通膨會佔上風。俄羅斯成功研製出一種冠狀病毒疫苗的消息，疊加美國PPI(生產者物價指數,Producer Price Index）顯示出一年半以來的最大漲幅，這加速了股市的拋售。

通常在牛市中，最大的單日波動往往是下跌的，市場所做的就是試圖將較弱的參與者擠出市場。

當談到熊市時，它試圖創造一些希望，並通過一次真正的大反彈吸引人們重返市場。在牛市中，情況正好相反。市場正試圖給較弱的投資者灌輸恐懼，讓其主動離場，然後繼續上行趨勢。

鑒於聯準會的行動，史無前例的印鈔，政府借貸和由此產生的赤字，以及當前發揮作用的宏觀經濟動態，這是歷史上最看漲黃金的基本面。

但主流媒體似乎還沒有領會到這一點。保羅．克魯曼(Paul Krugman)堅持認為沒有通膨，他指出，投資者購買黃金是因為債券收益率低，而不是因為擔心通貨膨脹。但這忽略了為什麼債券收益率一開始就很低的原因。

是因為美國人有大量的儲蓄嗎？因為只是把所有的錢都存起來，沒有太多的債務？沒人想借錢，所以利率自然很低？不！債券收益率這麼低的原因是聯準會膨脹了貨幣供應，印了很多錢來買這些債券。因此，通膨是債券收益率低的原因。

通膨是金價上漲和債券收益率下降的推動因素，這將繼續推動金價走高。很多人將金銀價格上漲歸因於新冠病毒。他們認為，一旦疫苗或有效治療方法問世，金價將暴跌。對此，彼得·希夫稱這是「一派胡言」。

疫情是導致黃金和白銀上漲的部分原因，但不是真正的原因。聯邦政府和聯準會，為了應對疫情，印了很多錢。政府正面臨著巨大的赤字，央行也在印刷鈔票來將這些赤字貨幣化。所以，這就是印鈔。

正是央行為了將政府債務貨幣化而製造的通貨膨脹，幫助推高了金價，這是對疫情的回應。因此，並不是疫情本身利好黃金。而是央行和聯準會應對疫情的政策對黃金非常有利。

問題變成：如果新冠疫情被治癒，聯準會能否使政策正常化？

這應該不可能，治癒疫情的方法並不能治癒由於它而積累起來的債務。聯準會和政府在經濟學家找到解決辦法之前，已經把經濟槓桿推到了極致。

因此，由於市場對疫情的初步反應，財政狀況已被永久削弱。是否能得到疫苗或治癒方法並不重要，因為我們無法消除這種損害。無法擺脫那些債務，即使根除疫情危機，這種債務還是會存在的。

聯準會根本不可能讓利率上升，或縮減擁有所有這些債務的資產負債表。同樣重要的是，在疫情大流行之前，美國經濟已經走向衰退。

即使治癒了疫情，還是會回到無論如何都會有的衰退，只是背負了更多的債務。所以，市場不應該在每次有人認為他們有了疫苗時就拋售金銀，因為說到底，這並不重要。貨幣政策將繼續寬鬆，聯準會將繼續印鈔，通膨將失去控制，金價將大幅上漲。

真正值得關注的不是債券收益率，而是實際利率。如果你相信PPI數字預示著通膨，那就意味著通膨的上升速度快於美國國債的名義收益率，短期利率根本沒有上升。

事實上，短期利率的實質性下降是由於衡量的物價上漲水平的增加：通貨膨脹。但如果通膨率上升，那麼實際短期利率就會下降。因此，美國PPI的漲幅是預期的兩倍，這實際上是對黃金的看漲，通膨上升是人們購買黃金以對沖通膨的原因。

聯準會已經告訴所有人他們不擔心通貨膨脹。事實上，央行正致力於「加大通膨」。這些數字的作用並不重要，他們沒有加息，他們甚至沒有考慮提高利率。

那麼，為什麼交易員擔心高於預期的PPI數據會導致聯準會加息呢？不是的！而且這不會導致聯準會收縮資產負債表。這是永遠不會發生的。因此，高於預期的通膨數據總是看好黃金。他們不會看跌聯準會，因為聯準會不會抗爭；聯準會會投降，通膨將獲勝。

(中時新聞網)