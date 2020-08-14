歐洲足球冠軍聯賽13日起集中在葡萄牙里斯本展開8強淘汰賽！巴塞隆納與拜仁慕尼黑的重磅對決在台灣時間15日凌晨上演。

因應新冠疫情，歐冠足球聯賽8強起集中於葡萄牙里斯本進行單淘汰賽事，已在台灣時間13日凌晨開踢，外界最矚目的莫過於15日凌晨的西甲巴塞隆納vs.德甲拜仁慕尼黑，也是兩大球星梅西（Lionel Messi）與萊萬多斯基（Robert Lewandowski）的對決，後者本季歐冠已攻入13球，追平C.羅納多（Cristiano Ronaldo）保持的歐冠8強前最多進球紀錄，可謂來勢洶洶。

歐冠打到今年3月的16強階段時，因為新冠疫情大爆發而被迫喊卡，使得半數對戰組合還沒踢完16強第2回合。直到各國聯賽恢復進行並結束賽季後，才於本月初完成4場16強第2回合賽事，巴塞隆納、拜仁慕尼黑與英超曼城、法甲里昂脫穎而出。

其中里昂藉客場進球規則氣走義甲冠軍尤文圖斯，也讓C羅的「梅開二度」成為空響，無緣8強。反觀梅西不但以進球率領巴薩以兩回合總比分4比2挺進8強，也讓拿坡里成為第35支在歐冠被他攻破球門的苦主，將自己保持的紀錄推向新高，C羅在歐冠對33隊進球則並列第2。

梅西的威力無庸置疑，但他和巴薩在復賽後的狀況並不出色，在西甲聯賽被死敵皇家馬德里後來居上，衛冕夢碎，梅西本季歐冠也僅供入3球，比8強對手萊萬少了10球之多，也可看出這位波蘭前鋒的可怕，絕對是巴薩必須死守的危險人物。

拜仁在16強第2回合主場4比1完勝英超切爾西，兩回合總比分7比1晉級，過程可謂輕鬆寫意，可怕的是7顆進球都跟萊萬有關，他貢獻了3進球4助攻，幾乎是隻手解決「藍軍」。

萊萬本季各項賽事共出賽44場、攻入53球為歐洲五大聯賽之最，平均每73分鐘就攻入1球的效率更令人咋舌，令人不免婉惜《法國足球》雜誌因疫情首次停頒今年的金球獎，讓萊萬錯過最佳加冕機會。而幫助拜仁拿下他加盟以來的首座歐冠金盃，就成為萊萬本季證明自己的最佳方式了。

巴薩當然也希望用歐冠金盃來彌補失去西甲冠軍的遺憾，不過純就數據來看，梅西本季在各項賽事43場進31球的效率，的確不如萊萬。尤其拜仁不只是萊萬可怕，他們本季歐冠8戰全勝且攻入31球，比居次的曼城、法甲巴黎聖日爾曼多了11球之多，巴薩防線如何擋住來自巴伐利亞的紅潮，將是挺進8強的最大考驗。

本季歐冠為了防疫，8強起成為單淘汰賽，且集中在里斯本比賽，4強出爐後將抽籤決定對戰戲碼，最後在台灣時間8月24日凌晨、於里斯本的光明球場踢出「歐洲冠軍」。歐冠聯賽在台灣地區由愛爾達體育台直播。

(中時 )