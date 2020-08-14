在 Instagram 查看這則貼文 ♔Jamaican Canadian♔（@winnieharlow）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 24 日 上午 8:31 張貼

為了自己才剛交往沒幾個月的白斑症名模女友溫妮哈洛，湖人前鋒庫茲馬真的爆氣了！眼見《ESPN》權威記者沃洛納斯基爆料，球員可在季後賽首輪結束後邀請家人或擁有「長期關係」的友人進入奧蘭多隔離園區，庫茲馬卻直接留言回嗆！

沃洛納斯基表示，NBA與球員工會已經通知球員，在季後賽首輪結束後，每個球員可讓4名親友進入園區，且在每場比賽可有1人進場觀戰，前提是這些親友是球員家屬，或是擁有長期關係的友人，嚴格禁止那些不熟悉的人或網紅進入。

看到沃神的爆料，卻讓庫茲馬相當不爽，直接轉發回嗆，「沃納洛斯基！你能拍著胸脯把這些話說出來嗎？」甚至強調自己早就等不及開放親友進來園區，「我知道NBA整體而言做得很好，可是球員也是人，都想跟自己喜歡的人在一起。」

畢竟庫茲馬跟溫妮哈洛兩人陷入熱戀才沒幾個月，根本不算所謂擁有「長期關係」的友人，儘管溫妮哈洛都在個人社群媒體發布要做新冠檢測消息，卻很有可能無法進入隔離園區跟庫茲馬相聚，才讓庫茲馬如此不滿，把氣全都出在沃神身上！

(中時 )