尋求完成大陸CBA衛冕的廣東宏遠，這次真的踢到大鐵板了！遼寧克服第3節一度落後22分頹勢，最後不可思議以115比113逆轉擊敗廣東，也把CBA冠軍賽戰局扳成1平，接下來兩隊將於15日晚上8點進行最終決戰，決定本季CBA冠軍誰屬！

上半場一路領先的廣東，到了第3節更把領先差距擴大到22分，眼見完成CBA二連霸機會大增，可惜遼寧偏不認輸，末節先後打出14比2、9比1兩波小高潮追上，甚至取得超前，廣東外援威姆斯最後三分球出手沒進，遼寧上演大逆轉秀。

貢獻全隊最高28分、5助攻與5抄截的遼寧後衛郭艾倫賽後表示，「我也不知道自己保持怎樣心態，反正打到後面，我就沒把它當成決賽，彷彿在家跟朋友打球一樣，大概就這種感覺，沒去想落後幾分。」梅奧也替遼寧拿下28分、6籃板。

廣東則以威姆斯37分、10助攻與8籃板表現最佳，易建聯與趙睿各有16分，面對到手的勝利與冠軍就這樣飛了，廣東總教練杜鋒只能無奈批評，「大家把比賽想得太簡單了，當第3節我們領先20分以上，防守強度下降，進攻也太簡單。」

(中時 )