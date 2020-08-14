黎巴嫩貝魯特港口4日發生大爆炸，外界認為爆炸關鍵為儲藏於港口倉庫長達六年的硝酸銨，基隆市長林右昌13日受訪指出，目前基隆港已沒有存放危險品及化學品的倉庫，若有進關，都需要業者至岸邊馬上將貨移走，無法久放，所以在基隆港不會發生長期儲存危險品的狀況。

台灣港務公司清算我國港口，截至6日為止，基隆港就有11個貨櫃存放硝酸銨，對此林右昌表示，基隆市轄區沒有使用硝酸銨廠商，也因為在地發展的相關產業及化學品的部分，必較沒有關聯，過去因為有台肥的關係，所以有存放過，但現在基隆市境內已經沒有使用化學品的廠商，所以民眾不需要過度擔心。

林右昌說，基隆市警覺性蠻高的，環保局、消防局、港務局在6日時就已對港區進行清查動作，若有發現危險品，都會請廠商盡快移走，也因為基隆根本沒有存放危險品的商庫，因此也無法久放。

港務公司指出，若有高度危險品暫留在港口，都須遵守四大準則，第一，各貨櫃集散站針對高度危險性物品劃設暫存特定區域、第二該特定區域必須具備適當隔離措施、第三則由貨主或授權代理人指派人員現場警戒，相關人員應配有防護設備及攜帶緊急連絡通訊設備、第四在特定區域現場應放置消防及防救災設備，周遭並設置防碰撞設施。

(中時 )