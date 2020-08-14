基隆市一名20多歲的章姓民眾近日在臉書社團內發現有人在販售振興三倍券，並且面額3000元的券，價格只要2500元就可以買到，他便立即匯款下訂，待買家出貨後，他收到包裹卻發現，裡頭空無一物，才驚覺上當受騙，對此，基隆市警局刑事警察大隊呼籲，振興三倍券不得轉售，不管是網上交易還是親自面交，都屬於違法事宜，請民眾千萬別貪小便宜。

據警方調查指出，章男在臉書社團上看到有一名賣家發佈要將自己領取的振興三倍券以2500元低價賣出，立刻透過對方留下的聯絡方式來聯繫，並且雙方協議由章男先匯款1300元給賣家指定帳戶，等到收到券後，另將餘款1200元匯給對方。

警方表示，待章男收到超商到貨通知，並領取包裹後，卻發現裡頭空無一物，立刻與對方聯繫，但賣家卻只有回覆，三倍券已經放置在包裹內，其他狀況一概不了解，便馬上切斷雙方的聯繫管道，並且避不面對。

章男認為上當受騙，便跑到住家附近的警局報案，並提供賣家臉書帳號及LINE ID希望能夠找到賣家求償，基隆市警局刑事警察大隊指出，行政院已明定，振興三倍券不得轉售，網上交易屬違法行為，提醒民眾，為避免有心人士以振興券作為犯罪新招，若有遇到疑似詐騙，請立刻撥打「165」反詐騙專線查詢或撥打「1988」紓困振興專線洽詢，切勿聽信來路不明的資訊，以免受騙上當成為冤大頭。

(中時 )