基隆市政府產發處為激勵在地青年投入創業，今年透過「青年創業孵育獎勵補助計畫」共補助11位本地年輕創業家，適時提供創業營運補助金，產發處秘書林莉莉及產業專家，為了解青孵業者實際經營情況，近日進行實地輔導訪視與關懷，多家業者表示，透過產發處營運補助金，協助社群媒體宣傳及辦理市集活動，在疫情逆勢中依然能挺住成長。

產發處指出，今年獲補助青孵業者共計11家，產業屬性分別為文化創意6家、在地特色3家、運動休閒1家、智慧科技應用1家，其中也有量身訂做個人健身課程，因產發處協助宣傳，使運動課程詢問度增加，今年營收轉虧為盈等案例。

產發處說，更有在地了解基隆海上活動與產業特色，也知道遊客端在活動資訊服務需求的公司，開創經營水上休閒活動資訊整合電商平台，在產發處媒合之下，與水上活動業者進行資源整合，為遊客提供水上活動行程規劃與線上訂購服務，首度開啟青年創業與相關產業鏈結，形成小區塊「藍海產業鏈」。

林莉莉表示，今年這些創業家都非常出色，不畏環境困難，在在顯現出年輕人的衝勁與毅力，產發處也很高興政府營運補助金適時激勵這些青年人的創業能量，未來將積極朝向將青孵業者進行鏈結，將產業能量放大化。

(中時 )