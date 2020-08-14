「2020愛在基隆相遇時」第一場次活動於15日由基隆市政府帶領60位單身男女迎向幸福時刻，為鼓勵適齡婚育，市府民政處已連續四年舉辦單身聯誼活動，過去累計成功速配38對男女，希望再創參加者戀愛契機。

市府指出，近年基隆致力推動甜蜜產業，打造在地成為幸福浪漫城市，愛在基隆相遇時未婚聯誼活動，今年雖受疫情影響延期舉辦，且因配合防疫政策活動名額限縮，仍獲得民眾報復性報名，開放受理期間在短短24天內，就有高達332人登錄報名，其中不乏科技業、資訊業、金融業高階主管、公營及政府機關人員，都是社會上各行各領域的精英，反應熱烈報名踴躍。

民政處長王榆森表示，今年活動相當值得期待，準備有別傳統的聯誼主題，先在慶安宮參拜月老祈求姻緣，再到長榮桂冠酒店特別安排飽覽基隆無敵海景，同時品嚐五星級茶點，設計新穎、輕鬆、活潑的互動遊戲，熱絡參加男女情誼。

慶安宮主任委員童永及活動協助單位主管也到場獻上祝福，除期勉參加男女把握良機外，更大方允諾透過活動結識步入紅毯的參加市民，只要通知主辦單位分享結婚訊息，將提供優沃獎項添喜祝賀，並祈求月老護佑姻緣美滿。

主辦單位說明，透過舉辦聯誼活動，希望可以增加單身男女互動及認識交往機會，締結良緣，落實市府推動願婚、樂生、安心養的人口政策，為本市結婚率及生育率注入新契機，2020愛在基隆相遇時第二場次將在9月19日舉行，提供60位名額自即日起至8／28止受理報名，詳情請見活動專頁(https：／／reurl.cc／GVRa9G)，歡迎年滿25歲以上單身者把握機會。

(中時 )