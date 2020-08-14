去年全台海岸線淨灘共清出37噸海洋廢棄物，發現近7成的海廢跟飲食相關，塑膠瓶蓋、保特瓶、吸管、塑膠提袋、免洗餐具、外帶飲料杯名列海廢前十名，海洋逐漸病入膏肓，對此基隆市政府攜手守護海洋的紀實娛樂領導品牌Discovery傳播集團共同合作，在基隆潮境公園於15日上午9點至下午5點舉行舉辦「Discovery一件好事救海洋」活動，並發起救海洋行動，邀請民眾一同見證史上最多人一起淨海突破金氏世界紀錄的一刻，同時體驗什麼是最環保的一天。

市府指出，從主場潮境公園串聯全台6大潛點、7大縣市一同響應，聚集上千人一同淨海、淨灘，挑戰金氏世界紀錄，除此之外，現場還有草地音樂節、綠色無痕市集，不只挑戰最多人撿海廢救海洋，還要挑戰最環保的戶外活動！從水下淨海、陸上淨灘一路到攤位、市集及裝置藝術通通緊扣環保、無塑理念，當天將邀請基隆市長林右昌、Discovery內容發行部資深總監馬豔華、以及兩大公益夥伴：玉山銀行陳茂欽總經理和南港輪胎總經理室莊明宏特助，一同響應「一件好事救海洋」，最令人興奮的是TLC旅遊生活頻道大咖主持人同時也是海洋守護總召的Janet(謝怡芬)以及李霈瑜(大霈)，將在現場零距離與民眾同歡互動，分享她們的海洋故事。

林右昌變身「K隊長」！ 親下海宣示捍衛海洋救生態

「Discovery一件好事救海洋」主場基隆潮境公園，從垃圾掩埋場搖身一變成為基隆最夯景點，一覽北海岸無敵海景，市長林右昌表示，救海洋刻不容緩，此次從基隆開始串連全台，期望讓海洋保育成為全民運動，記者會當天林右昌市長也將化身守護Keelung(基隆)的K隊長，換上潛水裝、背上氣瓶，親自下海撿垃圾，用行動宣示捍衛大海的決心。

搶先體驗！Janet實戰模擬水下夢幻時尚秀 大霈為海洋而唱

TLC年度大秀「決戰水下伸展台」即將在台開拍，身為主持人的Janet，將現場邀請民眾搶先模擬水下攝影情境，了解水肺攝影師與自由潛水模特兒是如何運用言語外的方式溝通，拍下美麗時刻。而熱愛生態的大霈早就將環保融入生活中，呼應Discovery頻道全球每年強檔「鯊魚週」節目，用瀕危的鯊魚物種發想出「猜猜鯊是誰」遊戲，粉絲當天可現場報名，最終冠軍可和大霈近距離划拳互動，透過遊戲方式將鯊魚保育觀念傳達出去。

市府強調，現場表演陣容也令人期待，有大霈組成的樂團So-So Heroes，將遊歷世界的生活體驗，化為一首首帶著大自然底蘊、徜徉海洋的生命力及充滿旅人故事的歌曲，期許創造專屬的「英雄輕搖滾」，樂團界獨特潛力組合Vast ＆ Hazy，用他們所譜寫的歌曲，將人們心中的創傷大聲呼喊釋放後，再復歸平靜，台灣十大獨立樂團之一的「 Mary See the Future 先知瑪莉」，獨特曲風被樂迷封為「躁鬱搖滾」！以及唱紅許多偶像劇歌曲的林凡和以清亮嗓音聞名的女歌手林采欣輪番上陣。

讓善意滲透整座大海 Discovery限定海洋公益禮包 暖捐收入救海洋

市府表示，活動為了讓愛心能夠實際應用到海洋保育行動中，Discovery特別推出活動限定「海洋公益禮包」，有Discovery時尚棒球帽、TLC海洋風運動毛巾、動物星球後背包，呼應無塑、環保主題，重複使用減少環境負擔，販售的收入扣除成本後將全數捐出給黑潮海洋文教基金會，為拯救海洋出一份力，當天無痕市集所有攤位均不提供一次性餐具，請民眾自備便當盒、飲料杯、購物袋，購買餐點還能享現金折扣，鼓勵民眾減少浪費愛地球，如果真的忘記帶餐具，現場也提供租借服務。

市府說，運用海洋垃圾創作的藝術家也在「Discovery一件好事救海洋」大集合，像是基隆知名的海鮮大餐，讓人看了食指大動，但仔細一瞧，「塑膠微粒大鮮蚵」、「海菜漁網湯」、「什錦海廢鍋」通通都是O2 Lab 海漂實驗室的作品，材料就是海洋廢棄物；以及荒野保護協會帶來的「海廢雜貨店」，預告著如果再不行動，有一天海洋中的塑膠垃圾可能超過魚群！來自澎湖的女孩蘇文妤將展出「Our Nature Playground 關於我們的海」於國際攝影展獲獎無數的作品，藉由一個小男孩傳達純淨、未來的意象，控訴貪婪人類傷害大地之母的無奈。

面對可能造成地球負擔的報復性旅遊，不如來場「永續旅行」

市府表示，基隆潮境公園保育有成，白天能近距離觀賞番仔澳灣周遭海岸地質及生態景觀，也可遠眺基隆山之風光，傍晚還能觀賞迷人夕陽，以及如寶石般閃爍的九份燈火，而周邊景點除了海洋科技博物館外，民眾也可以安排兩天一夜行程，週六響應「Discovery一件好事救海洋」，再到101高地、和平島公園等景點，順道體驗在地小吃、夜市美食，探索專屬的基隆永續輕旅行，歡迎上基隆旅遊網查詢，而更多活動詳情，也歡迎臉書搜尋「Discovery一件好事救海洋」。

(中時 )