基隆市公立及非營利幼兒園共有2歲至3歲「幼幼專班」24班，率全國之先達到2至3歲幼兒入園比率33％的目標，今年度甄選錄取47名新進教保員，教育處特別在長樂國小附設幼兒園舉辦「新進教保員研習」，共有76名教師與教保員參加，報名相當踴躍。

教育處長林祝里表示，長樂國小附幼設計2歲至3歲幼幼班教學課程，搭配學習區自行製作符合幼兒年齡發展的教玩具，獲得「全國教學創新KDP國際認證獎」特優的肯定！所以今年新進教保員研習，特別商請長樂附幼巫岱玶老師與莊素珍老師，開放自身教室和老師們分享2歲至3歲幼兒的課程可以怎麼設計、學習環境如何規劃。

針對幼幼班的第一天開學，怎麼準備，基隆教育處特別邀請台北市立大安幼兒園長呂慧鈴，協助教保服務人員了解2歲至3歲幼兒的生理與心理發展，從實務案例中分享探討分離焦慮如何處理、親師溝通怎麼進行、以及開學的第一天，如何吸引幼兒注意。

安樂區長樂國小附幼劉姓教師表示，以往在學校所受的師資培育，大多以中班或大班幼兒課程為主，2歲到3歲幼兒如何保育，怎麼帶入課程，著實是另一門學問。今天的研習非常實用，也發現只要老師用對方法，2歲孩子一樣是可以溝通學習的。

教育處指出，未來將持續辦理多場教保專業知能研習，協助第一線教保服務人員增能，共同為基隆市幼兒營造多元友善的育兒環境。

(中時 )