立法委員陳明文昨天上午在民雄鄉公所舉辦民雄建設說明會，邀請各單位向在地鄉親說明重大建設進度。（張亦惠攝）

立法委員陳明文昨天上午在民雄鄉公所舉辦民雄建設說明會，邀請各單位向在地鄉親說明重大建設進度。（張亦惠攝）

民雄鄉是嘉義縣人口最多的鄉鎮，加上鄰近有中正大學、嘉義大學、吳鳳科大等校，出入人口數高，民雄鄉公所認為市區停車空間不足因此爭取在文化路上（目前臨時停車場）市場用地興建地下三樓停車場，另，也預計將民雄第一公有零售市場遷址至該處，規畫地上6層樓建物，作為市場攤舖、宴會廳及住宅。

立委陳明文14日舉辦民雄鄉地方建設座談會，邀請各單位針對鐵路高架化、中科院航太基地及民雄市場易地新建案作進度說明。針對民雄市場異地新建一案，去年10月地下三層停車場已獲中央補助經費2億5215萬4000元，加上民雄鄉公所自籌款1億801萬2000元，工程總經費3億6016萬6000元，公所今年再申請經濟部市場補助2億元，日前取得補助核定公文，缺口金額2.65億元公所將提報自償性債務舉借，詳細計畫期程仍待公所公布。

為何民雄市場要異地重建？民雄鄉公所簡報指出，該市場於1956年興建，建物老舊、通道狹窄，進行耐震檢測，發現已經不符合安全標準，加上附近無停車設施，因此希望透過拆遷至新址重建，打造更好的使用環境、更新市容，原址則將規畫為廣場兼停車場。

民雄鄉公所初步規畫，地下三層樓為停車空間；一樓規畫攤舖空間，預計有90個攤位；二樓則為美食廣場共有25攤；三樓規畫可容納100桌的宴會廳；4至6樓擬作為住宅販售。

部分鄉民贊同公所規畫，但也有附近居民認為，舊市場遷址後，恐因與民眾使用習慣不同造成不便，加上文化路是交通要道，車輛往來眾多，遷址後後續衍生的安全、交通問題也需一並考慮。

目前民雄有多項公共建設正在進行，嘉義縣長翁章梁形容，民雄近年來的成長有目共賭，就像長大的小孩需要換新衣，現在的規畫要符合未來發展，民眾要耐心等待煥然一新的民雄。

(中時 )