為提升學生溝通互動能力，發展學生表意權認知與能力，教育處日前辦理「國中學生與處長有約線上座談活動」，學生就「創造共同城市記憶」主題提出各類提案，發現學生對本市中元祭有許多創新的想法，教育處搭起提案的橋樑，帶領學生代表與文化局長陳靜萍來暢談對中元祭的想像「基隆小孩的萬聖節-中元鬼節大遊行」。

教育處指出，「基隆中元祭」是基隆市學生重要的城市記憶，有些學生也曾透過社團表演參與遊行活動，除了傳統的民俗文化展演與花車遊行，青年學生有不少新穎的想法，例如：運用民俗遊行之後的場地辦理夜間音樂藝文party、民眾彩繪裝扮遊行、聯合各校樂音社及舞蹈社創作中元節宣傳音樂影片等，教育處特別邀請文化局長來與安樂高中學生代表面對面座談，學生把握這次難得的機會，運用「與處長有約」提案為基礎，結合自己的經驗與年輕人新穎的想法，製作提案簡報，把青少年對中元祭活動的想像轉化為真實提案。

陳靜萍在聆聽學生簡報後，為學生訴說基隆中元祭的故事，引導學生重新認識中元祭多元深厚且充滿溫情的文化底蘊，從大航海時代西班牙在基隆發展、清法戰爭、漳泉械鬥與和解、北管陣頭的比拚、宗親輪流主普等一連串的故事讓學生上了一堂豐富的中元祭主題課程，讓學生再認識台灣無形文化資產-「雞籠中元祭」的內涵與獨特性。陳局長除了肯定學生能關心在地文化，也將學生所提中元節主題宣傳音樂影片納入規畫研議事項，並邀請學生未來能共同參與，讓中元祭有更多元的呈現。

教育處表示，「學生表意權」是兒童權利公約中重要的權利與能力，透過表意權發展可以體現參與式民主精神，感謝文化局協助，讓學生代表能與局長面對面提案關於中元祭的構想，除了激勵學生，也讓學生從文化歷史的角度再認識基隆中元祭，提升基隆學子對自己家鄉的關心與認同。

(中時 )