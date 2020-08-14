基隆市中山區、安樂區及七堵區等3區12里，位於核能二廠緊急應變計畫區內，基隆市政府今年度配合行政院原子能委員會辦理109年核安第26號演習，以重大天然災害併同核子事故為演習主情境想定，規劃演習情境與項目，以驗證基隆市於核子事故發生時之應變能力，強化民眾、學校師生及志工團體知能。

市府指出，今年的核安演習，分為兵棋推演及實兵演練兩個部分辦理，演習兵棋推演由林永發副市長擔任主持人、消防局陳龍輝局長擔任指揮官，民政處等12個本府相關局處、台電公司等4個事業單位及基隆市後備指揮部等共51人，於6日在基隆市災害應變中心一同參加推演，中央災害應變中心假定北海岸發生地震，引起道路中斷、斷電及核能二廠核子事故等狀況，演習的重點秉持超前部署、分區分時疏散策略，強調旅(遊)客勸離、關閉觀光遊憩地區、學生及弱勢族群疏散、環境輻射監測等面向。

因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，今年度特別加入防疫相關議題，也將散布假訊息、因大屯火山群餘震不斷須另擇避難收容處所等相關議題列入重點處置事項，即時發布新聞澄清、針對違法民眾因應作為、備援避難收容處所選定及防疫作為。

為提高推演擬真性，於推演期間，由中央主管機關隨機擇定情境發布無預警狀況，並限時回傳核子事故中央災害應變中心前進協調所工作平台，以檢視基隆市緊急應變處置機制，推演過程順遂圓滿。

(中時 )