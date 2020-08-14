基隆長庚醫院歷經三年，期間數次偕同多家模擬儀器廠商及各專科醫師召開多次會議，遴選最佳模擬教具，建構多元化訓練課程，「模擬醫學教育中心(i-Simulation Center)」終於在14日正式開幕啟用。

基隆長庚醫院指出，模擬醫學教育旨在達到教育目標：知識、技能、情意的提升，透過不同課程設計，結合各種科技化模擬人(器)，搭配教師的指導、學員的具體學習經驗、團隊合作、相互觀察與自我省思、形成概念，最終將應用於真實臨床情境，以提升病人安全及治療成效之目的，而南非總統曼德拉曾說過「教育是最強大的武器，可以改變這個世界」，現今模擬醫學是跨職類醫學教育的首要重頭戲，「雖然是假的，卻很真實，一個讓學習者身歷其境的教學課程」。

中心醫生廖書晨表示，本院使用高科技模擬人(器)教學，透過高度擬真情境設計，橫向面訓練不同層級、不同職類之醫護人員，縱向面課程涵蓋個人及團隊照顧訓練，最終目的在達醫病雙贏之目標。

基隆長庚醫院指出，課程內容包含高科技擬真模型及急重症情境模擬，其一為真實呈現人類生理反應，如：咳嗽、嘔吐、流淚、哀嚎等；第二，為用於多種急重症情境演練，包含困難氣管內插管 「可呈現各種氣道變異，搭配電子影像觀看插管時氣道內部情形」及「自動產出成績並紀錄學習歷程」；而超音波引導中心靜脈導管置入 則有「高科技材質可進行500次穿刺，具自體修復功能」及「搭配超音波儀器，可全程觀看並模擬所有步驟，學生可清楚知曉是否成功置入」；最後，在模擬腹腔鏡手術方面，則有「內建多種基礎及進階腹腔鏡技能」及「胸、腹、泌尿及婦產科系統之虛擬情境手術」跟「自動產出成績並紀錄學習歷程」。

院長賴旗俊表示，基隆長庚雖為區域醫院，但投入多項資源及心力，本院模擬醫學教育中心(i-Simulation Center)達全台醫學中心水準，具備多種先進高科技擬真模具及完善軟體與硬體設備，斥資千萬以上，也為長庚體系第一個獨立的模擬醫學教育中心，用以訓練醫療人員，未來並希望將教學觸角往外推展，訓練在地緊急醫療救護員(EMT)，也期許醫學教育向下紮根，針對大學、高中、甚至國中小學進行醫學模擬教學體驗，以實現透過模擬教育改變醫療環境之宏大願景。

(中時 )