新北市深澳鐵道自行車將於今夏9月19日於鐵道沿岸辦理百人淨灘活動，新北市觀光旅遊局期待透過號召民眾一起清潔海岸的實際行動，推廣保育海洋的永續概念，增強民眾對深澳這片土地的環境認同。

觀旅局指出，深澳鐵道自行車營運公司更響應政府環境教育政策及向海致敬計畫，未來將對本次淨灘區域進行公益清掃，每年定期舉辦淨灘活動，延續傳遞社會服務的精神及理念，希望將愛護環境的行動落實，回饋深澳在地，推動海岸觀光的永續發展。

百人淨灘活動，將於8月15日中午12點開放線上報名

觀旅局指出，深澳有著美麗的海岸風情與豐富多樣的生態環境，沿岸更以無敵海景聞名，新北市深澳鐵道自行車邀請大家一同「深」體力行、「澳」援海洋，由自己親手整理海洋就如同整理自家環境一樣，省思並懂得保護珍貴的自然資源，維護這一片美麗的自然景致。

觀旅局說，百人淨灘活動預計在今夏9月19日下午16點，於鐵道沿岸海灘(集合地點：新北市瑞芳區建基路二段27號對面)舉行，邀請海洋科技博物館專業的淨灘講師及志工進行解說，淨灘垃圾以ICC國際淨灘活動標準精簡之19項海洋廢棄物分類法進行分類及紀錄。

觀旅局補充指出，活動報名費用100元，包含清潔工具、保險、餐費，全程參與淨灘者更額外享有每人一次當日限量夜間鐵道自行車 (單趟)，分別在18：30及19：00兩班次皆由八斗子站出發前往深澳站。

而主辦方為響應環保理念以及推動在地美食，將於現場準備石花凍及小卷米粉供淨灘活動的參與者享用，待活動結束後，民眾還可另外獲得限定商品：深澳帆布包、深澳扇子兩項精美好禮。

活動採網路報名，將於8月15日中午12時整開放，限額100人次，成功報名後需於三天內完成匯款，方正式錄取，歡迎大家踴躍報名，一同維護深澳美麗的海灘，詳細報名規範、淨灘細節請持續關注新北市觀光旅遊網、新北旅客臉書粉絲頁、深澳官方網站、深澳鐵道自行車臉書粉絲頁。

(中時 )