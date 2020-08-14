蔡佩軒將在27日舉辦「2020 Voice Up Concert 讚聲演唱會–蔡佩軒」，目前努力練團中，13日彩排媒體探班，她的偶像韋禮安特地到場力挺，因為他們都是高音派，現場展實力飆高音， 力求完美的蔡佩軒咬牙飆出海豚音。

蔡佩軒、韋禮安目前皆單身，被問及韋禮安是理想型？蔡佩軒笑說：「他就是偶像前輩，跟他相處很開心，覺得向他學習的地方很多，但他有很多韋太太，怕會被攻擊。」韋禮安交棒演唱會聖火，把開唱成功的氣勢傳遞給蔡佩軒，再送上開唱護嗓秘方，讓蔡佩軒超感動，蔡佩軒透露有時候會吃魚油，故意咬破，讓魚油滋潤喉嚨。

而蔡佩軒將開唱，近來閉關練唱，她預告會唱熱門歌曲〈追光者〉、〈青春有你〉，弟弟也會到場支持，她分享先前在家練唱時，剛好身體嚴重過敏，相當不適，加上唱歌有時候聲音會卡到，覺得達不到自己的要求，壓力頗大，她常靠著跑步、泡澡來紓壓。

(中時 )