根據衛福部102-105最新國民營養調查顯示，國人每日水果攝取量嚴重偏離國民飲食建議量，19歲以上國人每日攝取水果達2份者不到16%！董氏基金會於109年2月進一步調查國人水果攝取與活力表現，發現僅三成民眾自覺活力表現佳；水果攝取量與自覺有活力，呈顯著正相關！

少吃水果有5大主因 多數依賴家裡準備

本次調查也詢問少吃水果的原因，無論從攝取頻率或份量來看，原因都相似，其中主要原因：生活忙碌、家中沒有放水果的習慣、覺得處理水果很麻煩、沒時間處理水果、外食沒有提供水果。

此外，同時也發現，家庭受照顧者（三餐及水果由家人準備）在自覺活力、水果攝取份量和頻率都高於獨居者；顯示多數家庭成員需要依賴家裡準備水果，家庭採購者的角色是提升家人水果攝取的關鍵。

水果量攝取愈少 與負面情緒產生呈正相關

然而，董氏基金會108年7-8月間針對全國1517名學童調查發現，當水果攝取量愈少，愈容易發脾氣心情不好、沒精神想睡覺、身體/肚子不適、容易長痘痘，並呈現顯著正相關。

輔仁大學附設醫院家醫科許書華醫師引述2016年《美國公共衛生雜誌》的研究，隨機抽樣共12,385位澳大利亞成年人，顯示水果攝取越多，對生活的滿意度、幸福感越高、對事物也較易持正面看法。

大腦和腸道的相互影響 促進腸腦健康循環

許書華說明，水果中富含的膳食纖維會改變腸道菌落、增加腸道菌多樣性，透過大腦和腸道的相互影響（腦腸軸），保護大腦免於發炎，促進腸腦健康循環；反之，若是攝取高油糖食物，會降低腸道微生物多樣性、提升發炎反應，經由腦腸軸傳遞至大腦接收後啟動免疫系統與神經抗壓機制，造成焦慮、憂鬱、易感到壓力、學習與注意力下降。

2018年《Antioxidants》期刊的研究發現，血漿維生素C濃度與總情緒紊亂呈負相關，且與抑鬱、困惑和憤怒呈反比關係。許書華指出，維生素C可調節代謝及神經化學物質合成（如血清素），協助減輕疲勞及倦怠感，維持正常的心理功能，但維生素C不耐高溫，較難從蔬菜中攝取，因此建議可從水果補充。

挑選水果有3大關鍵 CP值、水溶性膳食纖維、維生素C都要注意

董氏基金會食品營養中心莫雅淳營養師建議，為提升身心活力、降低負面情緒，要注意挑選水果有「3關鍵」：

1、高CP值（高營養密度＆植化素、水果酵素）：營養密度是飲食上的一個重要概念，即在相同熱量下，食物所含的各種營養素的種類與含量多寡。選擇營養密度越高的水果，其所含營養價值越豐富，其中又以膳食纖維、維生素C、葉酸、鉀、鎂等營養素，與情緒及活力表現有關。此外，水果中的植化素可協助身體抗氧化、調節免疫力；水果酵素有助於食物消化吸收。

2、高水溶性膳食纖維：膳食纖維為益菌生，有助打造健康腸道環境，尤其水溶性膳食纖維更有助穩定血糖及情緒，保持抗壓性，而水果是水溶性膳食纖維的良好來源。

3、高維生素C：維生素C可以減緩疲勞、提升活力，主要存在於蔬菜水果，但維生素C不耐熱且易受氧化破壞，建議以水果作為維生素C的攝取來源。

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(中時新聞網)