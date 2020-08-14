李登輝出殯 警方清晨出動 06:132020/08/14 中時 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統李登輝14日出殯，特勤人員與警方清晨即出動大批人手前來安全管控。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統李登輝14日出殯，特勤人員與警方清晨即出動大批人手前來安全管控。（杜宜諳攝） 前總統李登輝14日出殯，特勤人員與警方清晨即出動大批人手前來安全管控。（杜宜諳攝） 前總統李登輝14日出殯，特勤人員與警方清晨即出動大批人手前來安全管控。（杜宜諳攝） 李登輝出殯 警方清晨出動 (中時 ) #警方 #清晨 #李登輝 #出殯 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園男車輛拋錨卡路中間 熱心警助推車 16:142020/08/13 社會 88歲老翁烈日蹲坐路旁 龍潭暖警協助返家 22:302020/08/13 社會 白羅斯警察暴力鎮壓示威 白衫娘子軍牽手上街反制 23:132020/08/13 國際 中壢小貨車側翻漏油 消防員佈水線警戒 16:052020/08/13 社會 太平山區逆向超車 BMW毀2電桿撞3車 車頭撞爛安全氣囊全爆 11:032020/08/13 社會 疑遭偷排廢水 台中豐原旱溪冒泡 04:102020/08/13 地方新聞 痛心直擊》山老鼠獵殺黑熊吃下肚 台灣首度非法獵熊影片曝光 20:252020/08/13 社會 失蹤男托夢「在水裡」 村民盛傳被魔神仔牽走抓交替 15:422020/08/13 社會 白俄羅斯爭議總統大選後 3日動亂6000多人遭捕 13:332020/08/13 國際 只睡2.5小時硬拚了 名嘴曝清晨6點半美廉社「驚人一幕」 08:572020/08/13 娛樂 政治熱門新聞 急了？韓國瑜站台 音地大帝：你以為他只是個笑話嗎？ - 政治 韓國瑜為何是在選前之夜站台？王鴻薇爆原因 - 政治 「韓粉還在嗎？」決站台李眉蓁 韓國瑜晚間爆心聲 - 政治 美國大選拜登副手不簡單？蔡正元爆：她背景驚人 - 政治 高雄市長補選結束後 議員預測韓國瑜下一步 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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