前總統李登輝14日出殯，特勤人員與警方清晨即出動大批人手前來安全管控。（杜宜諳攝）
前總統李登輝14日出殯，特勤人員與警方清晨即出動大批人手前來安全管控。（杜宜諳攝）
前總統李登輝14日出殯，特勤人員與警方清晨即出動大批人手前來安全管控。（杜宜諳攝）
前總統李登輝14日出殯，特勤人員與警方清晨即出動大批人手前來安全管控。（杜宜諳攝）
前總統李登輝14日出殯，特勤人員與警方清晨即出動大批人手前來安全管控。（杜宜諳攝）
前總統李登輝14日出殯，特勤人員與警方清晨即出動大批人手前來安全管控。（杜宜諳攝）

李登輝出殯 警方清晨出動

(中時 )

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