外觀灰灰黑黑的香菇，看似不起眼，但是口感滑順又帶有一些淡淡的清香味，是主婦們很愛運用的食材之一，經常出現在餐桌上，也是便當菜餚裡的常客，還可以當成火鍋料、加進雞湯調味，甚至是鮮菇湯都很可口。菇蕈類的家族很龐大，大多可以運用於烹飪上，作法很多元，可變換出不同的美味，不過，它的好處不僅於此，其是蔬菜的一種，不但高纖低熱量，而且營養成分中的多醣體還具有防癌的功效。

菇類物美價廉 具防癌、降低膽固醇作用

營養師洪若樸指出，一般如香菇、草菇、金針菇、木耳、洋菇、杏鮑菇等，都富含多醣體以及人體必需胺基酸、蛋白質、礦物質與豐富的維生素B群與維生素D等，營養價值很高，只要平日多多攝取這類物美價廉的食材，就具有防癌保健的功效。

在菇蕈類的眾多營養成分中，最受大家注目的是多醣體。洪若樸說明，多醣體其實是一個總稱，是由多個單醣體連接而成，能透過促進細胞激素的分泌，啟動細胞本身的活化作用。科學研究指出，多醣體能以特殊方式通過腸道進入人體，可以直接被吸收，所以，能夠活化免疫系統、增強抵抗力，有防癌、降低膽固醇的功能。

不同菇蕈功效不一樣 煮過在食用口感、營養比生食好

然而，不同的菇蕈也有不一樣的功效，例如從金針菇所萃取的幾丁質，可以抑制飲食中的脂肪吸收過程，降低脂肪的吸收，從而減少體脂肪及調節體質的效用。由於菇類有豐富的纖維質，能減少食物的攝取量，又能有預防便祕等效果，因此，正在減肥的人，可以選擇低熱量的菇類，達到有效控制體重的目的。

除了多醣體、高纖維質等優點外，菇類也因為味道鮮美而且易於烹煮，被當成是菜餚料理調味的基礎。洪若樸表示，菇類的營養成分耐熱，即使加熱到180℃也不會被分解，建議最好煮過再吃，因為煮過的菇類，口感與營養都比生食來得好，如果是乾菇，最好要先浸泡過，讓維生素及胺基酸溶於水中，料理時不要將香菇水倒掉，要一起烹煮，才能達到味鮮又營養的效果。

菇蕈類屬於「發物」 這些情況不宜多吃

從中醫的角度來看，香菇味甘性平，可入胃、肝兩經，能化痰理氣、益胃助食，對於氣血虧虛、經常感到體虛無力的人，有著調理作用。只不過，菇蕈類雖然營養高，但卻是屬於「發物」，對於本身有過敏體質的人，例如蕁麻疹患者，不建議在發作時吃而香菇的鉀含量高，對於一些飲食必須限鉀的腎臟病患也要小心吃。

此外，由於香菇的普林含量，吃了之後肝臟會代謝成尿酸排泄，因此，痛風患者也不適合多吃。而一般人攝取菇類，只要不要過度集中在單一餐或者單一天大量吃，一般來說，是不會超過標準量的；畢竟，要維持身體健康，用天然食材當食物來源，是不變的健康飲食原則，只要落實飲食均衡，不要只吃單一食材，菇蕈類就有養生加乘的效果。

延伸閱讀：

(中時新聞網)