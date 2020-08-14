新冠肺炎疫情之下，多國都實施減少社交活動措施，美國一名90歲老翁卻因此無法與不幸染疫的愛妻相見，就在妻子病重彌留之際，老翁不顧旁人反對，堅持穿著防護衣前往病房見愛妻最後一面，結果自己也染疫，並於3週之後隨妻子離世。

根據《美國廣播公司》（ABC News）報導，90歲的山姆（Sam Reck）和86歲的妻子喬安（JoAnn Reck），兩人結婚迄今30多年。後來，喬安因身體機能急速衰退，子女安排她住進佛州養老院，山姆為了每天準時探病，也搬到養老院附近的房子居住。然而新冠疫情爆發後，喬安染病，事後被移轉到隔離病房，院方為了遵守社交隔離，不再讓兩人近距離接觸，導致兩老都難以適應。

院方在這段期間想到折衷方法，就是每星期安排3天時間，讓山姆走到居住單位的露台，而喬安則在露台下的空地活動，算是稍解兩人的相思之苦。正因為這樣德場景，身邊人形容他們宛如莎士比亞筆下的「羅密歐與茱麗葉」。不料，喬安的病況每況愈下，醫生甚至發出了病危警告。眼見妻子的病況越來越糟，山姆這時相當焦急！

有一天，山姆語重心長的告訴子女，他擔心喬安撐不了多久，他不希望妻子離世的時候，身為丈夫的他卻不在妻子身邊，因此與家人和醫療團隊協商後，山姆表示，「就算探望她之後我也感染了，那沒關係，我已經做好事後隔離，甚至和她一起離開的心理準備，就讓我去看她最後一眼吧」。

在院方和家人的安排下，山姆身穿全套防護裝備來到病榻前，握住太太的手道別。就在喬安宣告不治，山姆也在妻子離世後3週，在同一家醫院的同一個病房走完人生最後一段路。山姆的繼子曾問他，「有沒有後悔探望母親」，山姆當時則毫不猶豫回答「一秒鐘也沒有」，世界上最遙遠的距離，莫過於生離死別，不過這對夫妻的故事，再再驗證了人類堅貞的情感。

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(中時新聞網)