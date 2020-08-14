日前，媒體報導台中市前議長一家四口疑似使用中藥相關製劑或產品而造成鉛中毒事件，目前相關產品化驗結果出爐，其中鉛含量超標的中藥材生粉，將進一步溯源追查。

藥師公會全聯會強調，社區藥局內所販賣之中藥成藥相關產品，皆為GMP優良藥廠製造，在藥廠端對中藥材來源管理及中藥材相關之檢驗，皆有駐廠藥師為民眾做最好的把關，請民眾安心使用。

牢記選用中藥材5原則 確保用藥健康安全

秉持著「用藥安全、藥師把關」與照護全體國人之健康安全的信念，藥師公會全聯會呼籲，在選用中藥材或中藥製劑時，應謹記以下原則：

1、「停」止不當看病；不服用、不購買來路不明的中藥材與相關製劑產品。

2、「看」病請找合格中醫師診治。

3、「聽」藥師專業指示說明、使用中藥。

4、「選」購中西藥局所販售之合格、安全、有效中藥藥品。

5、「用」中藥時應遵醫囑，若有任何使用中藥相關問題，可詢問藥師，以保障自身用藥安全。

中藥、西藥皆是藥，用藥安全更是藥師最重視的一塊。藥師公會全聯期望主管機關能痛定思痛，儘快將中藥材藥品分級制度建立，將使用風險較高之中藥材列為處方藥品管理，並將中藥材入關規格建立，擴充中藥材邊境查驗之品項及檢驗要求，以此確保民眾用藥的品質與用藥的安全。

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(中時新聞網)