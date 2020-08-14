美國總統川普今天突然在白宮橢圓辦公室宣布，以色列和阿拉伯聯合大公國已達成歷史性和平協議，雙方將全面關係正常化。協助推動此事的白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，川普應該因他在中東地區的努力，爭取諾貝爾和平獎。巴勒斯坦自治政府今天則對協議表達「強烈反對與譴責」。

根據中央社，川普、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和阿布達比邦王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）今天發表聯合聲明指出，以阿代表將於未來幾週內會晤，簽署有關投資、觀光、航班直飛、安全保障以及互設大使館等雙邊協定。

此事由白宮國安顧問歐布萊恩與川普女婿、白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）協助推動。歐布萊恩表示，川普應該因此爭取諾貝爾和平獎。庫許納說明背景，雙邊討論大約從在一年半前開始，今年1月川普發表中東和平計畫後，加速討論。至於雙方何時建交？庫許納拒絕談論時間表。

川普今天先在推特發文表示，以色列和阿拉伯聯合大公國，達成歷史性和平協議。隨後他又在白宮記者會暗示，以色列與中東穆斯林鄰邦間，預期還會有更多外交突破。川普大賣關子「事情正在發生，我不能談論。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）形容這是歷史性日子，邁向中東和平的一大步。「美國希望這項勇敢步驟，將會是一連串協議的頭一個，以終結中東地區長達72年的敵對。」

(中時新聞網)