【1】政院拍板總預算 債務創5年新高

行政院昨通過明年度中央政府總預算案，其中歲出編列2兆1615億元，歲入編列2兆450億元，差短1165億元。主計總處表示，總預算債務舉借數連同特別預算達4596億元，預估明年底累計債務未償餘額6兆1337億元，為5年新高。另軍公教明年傾向不調薪，尚待蘇揆拍板。

【2】徐永明300萬借款 檢調過濾無關SOGO案

立委貪瀆案，立委趙正宇不服遭羈押提出抗告，案經台灣高等法院審理，認定他涉嫌重大且氣喘得以藥物控制，13日駁回抗告，趙求交保夢碎，羈押確定。同案前時力黨主席徐永明家中被檢調搜出的300萬，外傳是向交通部長林佳龍的借款，檢察官為查證資金性質，日前曾到交通部查證。

【3】拜賀配同台 為美國找回靈魂

2020年美國大選民主黨準總統候選人拜登和競選搭檔賀錦麗12日首度同台，炮口對準美國總統川普，痛批他領導無方，對抗新冠肺炎疫情不力，是不稱職的領導人，他使美國陷入經濟危機，更惡化種族和社會不公，導致美國國內支離破碎，國外威嚴喪失殆盡。「這是一場為國家找回靈魂的戰鬥」。川普也不甘示弱，推文反擊賀錦麗在黨內初選支持率最後接近零，只能棄選落荒而逃。

【4】和碩145億元收購 鎧勝將下市

和碩、鎧勝-KY於13日連袂宣布，和碩將以每股87.5元，現金收購鎧勝流通在外股權，溢價幅度21.4％，鎧勝將成為和碩100％持股的子公司並下市，收購規模上看145億元，「暫時」粉碎陸廠立訊的併購傳聞。

【5】林志玲幸福肥 AKIRA廚藝害的

「台灣第一名模」林志玲去年與日本「EXILE」放浪兄弟成員AKIRA結婚後，漸漸淡出演藝工作，人在日本的她，13日與伍佰為外送品牌代言，並接受越洋訪問。她婚後首次大方分享幸福婚姻生活，「我覺得結婚後，這種安心感、安定感是以前沒有的」，「國民姊夫」AKIRA也熱情在旁用日文問候台灣媒體：「你們好！大家多吃一點。」林志玲也幫忙翻譯，甜蜜感情不言而喻。

(中時新聞網)