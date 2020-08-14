國民14日客場對戰紐約大都會，傷癒歸隊的投手史崔斯柏格(Stephen Strasburg)即使遠遠坐在觀眾席也被驅逐出場。當時小史對主審的一個關鍵好壞球判決有意見，戴著口罩叫囂被主審聽見，被迫離場。最後大都會8-2戰勝國民。

3局下雙方1比1平手，大都會兩出局攻佔滿壘，國民先發投手沃斯(Austin Voth)正與阿隆索(Pete Alonso)奮戰到兩好兩壞。沃斯的速球削過好球帶下緣，主審認為太低了沒有判決。國民總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)很不爽，在休息室拿下口罩叫囂，捕手高梅茲(Yan Gomes)也很不甘心，站著發呆沒把球回傳。

此時主審做出驅逐手勢，馬丁尼茲以為自己被趕出場，沒想到是在觀眾席的小史被攆出去。小史在觀眾席不知罵了什麼，他為保持社交距離才坐那麼遠，但沒逃過主審的順風耳。投手沃斯說：「這感覺很好，知道他(小史)在身後挺我，幫我盯著每一顆球，為我據理力爭。」

沃斯下一顆球投到差不多的位置，主審就判阿隆索三振出局了，沃斯平安度過滿壘危機。然而大都會捕手尼多(Tomas Nido)5局下揮出滿貫全壘打，生涯首度炸裂雙響炮，個人單場6打點。最後仍是沃斯吞下敗投。

(中時新聞網)