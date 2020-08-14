高雄市長補選投票將在明（15）日登場，前高雄市長韓國瑜，確定今日將在國民黨候選人李眉蓁的選前之夜活動現身站台，讓韓粉相當期待。蔡英文也宣布，將再一次到高雄替民進黨候選人陳其邁輔選，參加鳳山的「高雄大邁進」晚會。民眾黨的部分，不同於藍綠舉行選前之夜大造勢，將由黨主席柯文哲、黨籍立委率隊，兵分多路進行車隊掃街。

昨日韓國瑜在臉書宣布，14日晚間將和幾位志同道合的夥伴們一同到高雄，為李眉蓁加油打氣，也邀請所有支持他們的好朋友一同到現場，「大家團結一心、一起加油。明晚見！」

蔡英文則在臉書說，高雄不只有好吃的丹丹漢堡，還有光榮投三次的偉大高雄人民，將再次到高雄參加鳳山的「高雄大邁進」晚會，也問高雄的朋友，這個星期六、8月15日，都會回家投票嗎？「現在訂車票還來得及！請一起站出來，用手中的選票，再次寫下高雄光榮的歷史！」

另外，民眾黨候選人吳益政近期頻與黨主席柯文哲合體，選前之夜不舉辦大型造勢晚會，由柯文哲、黨籍立委率隊兵分多路進行掃街，希望爭取中間及游離選民支持，衝高得票數。昨日柯文哲也與吳益政南北連線，進行視訊直播對談北高市政，希望讓台灣更好。

(中時新聞網)