雲林昨（13日）對流旺盛，一名蔡姓網友捕捉到紫金色的巨大落雷，驚呼「雷神下凡」。根據農民曆，昨農曆6月24日，正好是專門懲處惡人的雷神天尊下凡之日。更巧的是，雲林警方在同一天破獲國內首起偽造振興三倍券工廠，價值高達3.7億，「雷神發威」的說法，引起網友瘋狂討論！

蔡姓網友在臉書社團《西螺囝仔（Xiluo）》分享照片，說他從二崙往西螺方向拍到閃電，規模之大令他震撼，「小弟拍閃電以來沒看過那麼大條的，不知西螺、莿桐、林內是否聽說有災情？」

「好嚇人的閃電！」天氣風險公司總經理彭啟明也在臉書分享該照，「我觀詳許久，想是否是曝光太多與否？但還是很誇張，好像雷神索爾下凡人間。」

昨天是農曆六月二十四，根據記載，是雷神（全名為九天應元雷霆普化天尊）下凡日。雷神為道教神祇，掌管五雷：天雷、地雷、水雷、神雷、社雷，專門懲處惡人。居住於九天應元府，農曆八月初五為其誕辰。

蘇姓嫌犯(上銬者)涉嫌偽造三倍券遭逮。（虎尾分局提供）

「雷神下凡」的說法不逕而走，也真的抓到壞人！雲林警方經過10多天埋伏，13日在雲林虎尾、彰化員林及溪湖，一舉破獲三倍券偽造工廠，逮捕蘇姓主嫌。警方表示，估算現場偽鈔用印刷紙張數量，若全部印製完成，可偽造三倍劵換算面額高達3億7000多萬。

網友嘖嘖稱奇，直呼雷神威力強大，「果然專門懲處惡人」、「下凡出手就是大案」。

雲林警方破獲偽造三倍券集團，查扣500元券成品及半成品。（虎尾分局提供）

(中時新聞網)