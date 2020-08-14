日前比利時工程師確診，前副總統陳建仁呼籲，家戶備妥3個月的口罩，引起民眾關注，不少人也默默搶囤口罩，今天Yahoo奇摩和屈臣氏將開賣中衛口罩，有月光藍和潮橘等4色可選，另大樹藥局也將在全門市販售「善存」口罩國家隊的醫用口罩，各通路的販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

口罩今日開賣一覽

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（14日）早上11點開賣中衛口罩「玩色系列」，顏色僅「黑+綠」，也有匠心、宏瑋和摩戴舒等品牌的口罩可選購，另台灣國際生醫也推出奇異果綠、薰衣草紫的醫用口罩，詳情請依網站為準。

●PChome 24h

今（14日）將開賣匠心、恒大、超快適的醫用口罩，售價自490元至580元不等，開賣時間不定，請依官網為準，另也有柔蝶防護口罩和日本IRIS V型剪裁三層式口罩，但要注意，這兩款並不是醫療口罩。

●蝦皮購物

今（14日）下午5點開賣「福德好罩」，每盒50片裝，售價399元。

【美妝藥局】

●屈臣氏

今（14日）門市開賣「中衛口罩」，有潮橘、月河藍、黑+軍綠色可選購，每款5片裝，每個會員限領1張號碼牌，並限購1組。而販售門市將在早上10點半統一發號碼牌，並在11點開賣，若當天中午12點前未至收銀檯結帳，則視為放棄購買 。

另屈臣氏在8月16日將販售中衛盒裝口罩，有櫻花粉、天空藍和酷黑可選，17日則有屈臣氏盒裝醫療口罩；20日則有迷彩中衛口罩，有軍綠迷彩和酷黑迷彩兩款，每盒30片裝；21日則有潮橘、月河藍、黑+軍綠等三款袋裝中衛口罩。

●康是美

明（15日）上午11點APP將開賣中衛口罩，顏色有月河藍和潮橘可以選擇，每袋5片裝，售價69元。

大樹藥局今天全門市開賣醫用口罩，有善存和恆大可選擇。（圖／翻攝自大樹藥局臉書）

●大樹藥局

今（14日）全門市開賣「善存國家隊」的彩色口罩及恆大醫用口罩，北北基花的門市有芋頭紫、一般綠和藍；桃竹苗芋頭紫、哈密橘和一般藍；中彰投雲嘉南高屏則是檸檬黃、哈密橘和一般藍。

另「R&R萊禮生醫」表示，8月24日起萊潔「淡澄橘」醫療口罩將陸續開賣，銷售通路有全家超商、丁丁、大樹、佑全、札幌藥妝、維康等藥局，原價399元，率性價349元。

【超商賣場】

●萊爾富

8月19日開放預購萊潔「淡澄橘」口罩，限量15,000盒，只要前往萊爾富門市，使用店內「Life-ET」機台，點選「炫彩口罩」即可預購，特價349元。

(中時新聞網)