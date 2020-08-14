長榮(2603)公布第2季財報，在運價及運量上揚、平均油價下跌，繳出令人驚艷的成績，第2季毛利率跳升到17.24％，創下2010年第4季以來最佳表現，帶動稅後淨利來到31.92億元，不但結束連續兩季虧損，相較去年同期也轉虧為盈，獲利數字遠超過法人預期（不到10億元），每股盈餘0.66元。

長榮第2季營收438.71億元，略優於上一季434.75億元，但較去年同期下滑6.9％，不過，營業毛利達到75.63億元，毛利率17.24％，營業利益51.94億元，稅後淨利31.92億元，都來到金融海嘯以來的最高成績。累計上半年營收873.46億元，營業毛利105.08億元，毛利率12.03％，營業利益56.91億元，稅後淨利27.51億元，每股盈餘0.57元。

今年1月長榮表現不錯，但新冠肺炎爆發，衝擊2、3月表現，但所有碼頭影響短暫，空運大漲後需求轉向海運，尤其美洲線運價優於預期，6月平均運價已經回到1月790美元/TEU的水準。先前法說會董座指出，海運旺季還沒來臨前，6月連短租船都已經加入運輸，顯示艙位相當吃緊。7月開始進入旺季，單月營收更達到170.86億元，是2019年1月以來單月營收重新回到170億元之上，雖然近期油價有所回升，但運價、運量維持高檔，預期第3季獲利可望維持高成長。

(時報資訊)