六福（2705）旅遊集團看好國內電競市場發展，宣布攜手台灣三星電子，將旗下台北六福萬怡酒店打造為「Samsung Taiwan Esports傳說對決職業電競隊」五星級選手村，成為該隊最大贊助商，共同扶植電競國家代表隊，打造新世代圓夢平台、為發展電競觀光鋪路。

六福認為，隨著電競產業蓬勃發展，電競觀光將成為活化觀光產業的一環，未來包括大型電競賽事、職業玩家粉絲見面會、職業選手村等，都能吸引國內外觀光客、帶動在地觀光發展。六福未來將持續發揮集團優勢，結合各界資源，持續為台灣觀光注入活水。

根據遊戲、電競和手遊研究公司Newzoo調查，全球電競產業蓬勃發展，去年市場規模約11億美元，預估2022年將成長至17.9億美元。且73％電競觀眾為介於10～35歲的千禧世代或Z世代，未來25年將有超過68兆美元資產移轉給下一代，帶動消費能力顯著成長。

六福旗下台北六福萬怡酒店鄰近南港展覽館，且擁有位處四鐵共構南港車站的交通便利優勢。六福村主題遊樂園則是年輕人必玩遊樂園，包括大怒神、笑傲飛鷹等多項遊樂設施均為青年學子最愛，集團希望藉由與台灣三星合作，進而強化拓展青少年客群。

台北六福萬怡特別為「Samsung Taiwan Esports傳說對決職業電競隊」選手們打造五星級選手村，除將選手房間網速提升2倍，並提供專屬WiFi、安排專屬房間供選手集訓外，入住房間更貼心安排面山房型，讓選手對戰後能遠眺四獸山，放鬆心情享受綠色美景。

六福指出，該隊電競選手高達半數來自中南部，台北六福萬怡擁有四鐵共構交通優勢，無論返鄉或探親都十分便利。台灣三星電子不僅在選手隊服臂章放上六福村主題遊樂園logo，粉絲們也有機會在六福村主題遊樂園及台北六福萬怡酒店捕獲野生選手們。

(時報資訊)