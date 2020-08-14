群益期（6024）提供創新智能系統[email protected]「IVIEW-群益金金看盤精靈」，讓手機族群方便使用LINE看盤交易，近期再推出新功能「洞燭先機」智能選股功能LINE推播，用戶可透過LINE接收最即時的智能選股期貨圖文訊息、個股狀態監控、並直接在LINE介面下單。

台股加權指數近來交易火熱，不僅越過歷史高點12682點、更刷新歷史天量，個股行情相當火熱，使各券商紛紛強化推出看盤軟體。對此，群益期搭上台股火熱列車，此次強化推出「洞燭先機」智能選股功能LINE推播服務。

群益期說明，新功能「洞燭先機」主要透過LINE提供盤中、盤後最即時選股功能推播服務，經由程式篩選同時符合3項先機邏輯的股票，於晚間7點即時推播LINE圖文訊息給用戶，讓用戶前一日即掌握隔天容易發動短波段行情的股票，掌握個股進場先機。

群益期指出，此次強化推出新功能，能有效解決手機族無法盯盤困擾、用LINE接收智能選股期貨圖文訊息，且免下載APP即可將LINE擬真為電腦看盤軟體，進行個股狀態監控、LINE一鍵下單，更即時、動態、視覺化掌握進場時機，創造智能交易新時代。

對於此次推出新功能，群益期自8月加碼開跑「洞燭先機」智能選股功能試用體驗方案，讓客戶能體驗高效能即時推播提醒服務，每位群益證或期貨客戶皆可試用1周時間，需簽署期顧契約。

(時報資訊)