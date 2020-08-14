三星在台發表Galaxy Note20 5G旗艦系列，Galaxy Note 20和Galaxy Note 20 Ultra，8月28日在開賣，三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙受訪時表示，5G和生活型態的改變，將是台灣帶動旗艦產品銷售的機會點，儘管今年台灣消費者對5G仍處於教育期，但隨著相關應用、滲透率等成熟，三星評估，明年台灣5G滲透率有機會突破35%以上。

本次三星在定價策略上，Galaxy Note 20售價35,900元、Galaxy Note 20 Ultra則43,900元起，就目前市場上已開賣的5G機來說，仍顯偏高，陳啟蒙表示，對於台灣整體旗艦市場趨勢，三星認為已逐漸走向分眾化，如過往對於旗艦定義為售價在2萬元以上產品，然而，未來可能隨著對生活品味的追求不同，產生輕旗艦(如Note10 lite或高階A系列機種)、超旗艦(如Note20 Ultra)、奢華旗艦(如Z Flip）等類別。

陳啟蒙表示，三星認為在台灣帶動旗艦產品銷售的機會點，主要來自於兩大因素，即5G和生活型態的改變，雖然目前台灣消費者對5G仍處於教育期，尚未感受到殺手級應用，但隨著業者5G涵蓋率及5G產品線的完整，將促成換機動能。

陳啟蒙表示，對於Galaxy Note20 5G旗艦系列銷售目標，三星表示5G開台是全新的機會點，也正處於教育期，三星目標較去年前一代旗艦機銷售額成長至少1成，並會積極推動相關配套方案，有信心突破，估開賣初期，將是Note20 Ultra 5G開先鋒，吸引重度科技使用者，達到最大量。整體銷售量預估Note20：Note20 Ultra為4：6。而在上市三個月後，預估各佔一半。

對於4G及5G產品未來佈局規劃，陳啟蒙表示，三星以下半年產品線來看，台灣5G中階手機仍突破1萬元以上，且短期內4G、6000元以下價格帶仍有市場需求，若5G產品價格帶下降至8000元以下，且當4G和5G機種價差甜蜜點在2000元以內，就會產生影響，因此，整體產品線目前4G、5G機種都會規劃。

至於2020下半年5G滲透率預估，三星評估整體有機會突破一成，但要達到兩成相對有挑戰，明年則相信有機會突破35%以上。下半年三星4G與5G產品的黃金佔比，期望5G產品能達20%，當中A系列及旗艦系列各佔一半。

(時報資訊)