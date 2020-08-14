看好宅經濟效應及即將到來的5G換機潮，遠傳(4904)宣佈，攜手網家(8044)PChome，消費者只要在PChome 24h購物網站購買手機或平板商品，同時於指定專屬連結完成安達產物行動裝置保險網路投保，月繳99元起，就能享有手機全機意外損壞、竊盜、搶奪及盜打的全方位保障，此項服務不限遠傳用戶皆可投保，涵蓋iPhone與Android機型，且是針對全機投保，一旦意外毀損，將可全機維修到好。

智慧型手機及平板已成為現代人必備工具，在手機保險較為成熟的日本市場，已有高達八成以上的手機保險投保率，而國人對於手機保險的需求也是年年提高，根據保險局公佈今年首季手機保險的申辦件數，較去年成長52%，顯示手機保險逐漸受到市場重視。且根據市調機構 Strategy Analytics公布的調查報告顯示，智慧型手機的換機週期平均已延長至33個月(約2年9個月)，因此保障長達36個月的手機保險更顯重要。

遠傳表示，此項合作推出的手機保險一年有3次理賠次數，新機購入後保險合約最長可達3年，讓消費者使用行動裝置產品更加安心且有彈性，若需要使用理賠報修服務，用戶可至指定維修商全台遠傳800多家門市，進行報修並同時完成保險理賠申請，一站完成。

(時報資訊)