MSCI明晟13日公布最新季度調整，受中國大陸及俄羅斯權重調升影響，台股在MSCI全球新興市場、亞洲除日本指數權重遭調降。不過，金管會預估，僅影響外資資金淨流出約2億美元（約新台幣59.1億元），占外資持有市值僅0.04％，影響不大。

在此次季度調整中，台股在MSCI全球市場指數權重維持1.56％不變，但在MSCI全球新興市場指數權重調降0.09個百分點至12.45％，在MSCI亞洲除日本指數權重調降0.04個百分點至14.09％。此次調整將在31日盤後生效。

投顧法人指出，以MSCI全球新興市場指數觀察，台股權重在近6次調整遭連續下調，但仍維持第二大權重國家。此次以俄羅斯權重獲調升最多、達0.24個百分點，印度則遭調降最多、達0.23個百分點。

金管會證期局主祕高晶萍表示，台股權重此次在MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數雙遭調降，主要受中國大陸及俄羅斯權重調升影響。預估僅影響外資資金淨流出約2億美元、占外資持有市值僅0.04％，影響雖不大，仍會密切注意國際資金動向。

(時報資訊)