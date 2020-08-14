宇峻(3546)公布第2季財報，自行研發並與遊戲新幹線聯合發行手遊《三國群英傳M》完整貢獻一個季度，單季稅後淨利0.77億元，創下10年來單季新高，每股稅後盈餘1.69元。

宇峻手遊《三國群英傳M》今年2月18日雙平台上市，雖然推升營收表現，但受到遊戲上市初期，行銷費用增加，且只有貢獻第1季1.5個月營收，因此，首季營收攀高，但獲利不如預期。該款遊戲第2季完整貢獻，單季營收站上4億元來到4.34億元，為2010年第2季以來新高，推銷費用2.19億元，與第1季2.14億元差異不大，但營收規模擴大，拉動了獲利表現，單季稅後淨利0.77億元，季增87％，年增81.8％，創下2010年第3季以來新高，每股盈餘1.69元。累計上半年營收8.18億元，稅後淨利1.18億元，年增27.7％，每股盈餘2.58元。

展望下半年，自行開發遊戲《七大罪》預計9月在星馬地區上線，台港澳11月、日本要到2021年第1季；代理遊戲部分，《潘朵拉的迴響》8月底刪檔測試，10月台港澳上線，弘煜(6482)開發的《紅玉的燐光》明年首季日本上市；單機版《三國群英傳8》方面估計要到年底，第3季仍依賴《三國群英傳M》貢獻，預計第4季新遊戲上市，帶來進一步營收動能。

(時報資訊)