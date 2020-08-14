網家(8044)公布第2季財報，單季合併營收為102.94億元，年成長16.61％，創同期新高，寫下連續3季超過百億營收成績，歸屬母公司業主淨利0.53億元，年增124.4％，每股盈餘0.45元；累計上半年合併營收為209.73億元，達成上半年營收破200億元表現，營業利益2.08億元，年成長71.6％，歸屬母公司業主淨利1.56億元，年增144.5％，每股盈餘1.33元。

網家第2季受益消費通路轉移，首購加入新客成長快速，PChome上半年會員數年增80％創歷史新高，已突破1,200萬會員數，且持續加重行動端布局，旗下B2C網購受惠WFH(Work From Home)和宅經濟動能，今年上半年行動端已占全站流量逾60％，並帶動上半年行動端業績及訂單量皆有年增近30％的亮眼表現，其中又以25～44歲年輕族群佔多數，7月亦持續領先同業結盟「悠遊付」，力拼全台電商最多「八大行動支付」服務。

受到邊境出入管制影響，C2C交易市集交易熱絡，尤以露天拍賣眾多跨境商品滿足消費者商品需求，除了原有的美國、加拿大、日本、韓國、中國、香港、英國、澳洲等國外，又陸續新增泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡等東南亞四國物件，目前已經開放露天會員可直接使用台灣金流方式購買12個國家商品。

PChome商店街獲選為經濟部零售業上架電商服務推動計畫服務提供業者，推出開店補助升級活動，協助多家實體名店轉戰網路做生意，推廣各式行銷導購工具運用，目前網路開店數已達122,741家。

為加速行動支付普及，Pi拍錢包響應政府振興三倍券政策，力推P幣折抵隨機放大最高100％活動，透過P幣折抵享隨機加碼回饋，連結Pi拍錢包各項服務快速擴大P幣生活圈。

(時報資訊)