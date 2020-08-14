金管會表示，德意志證券台北分公司因應母集團全面裁撤全球證券交易業務，7月中送件申請終止營運，13日獲金管會核准同意、並訂定最後營業日為8月17日，成為續2016年英國巴克萊證券以來，近4年來第2家結束在台證券業務的外資券商。

德意志銀行集團德國總部去年7月對外公布集團組織重整計畫，表示將專注於銀行業務、並全面裁撤全球證券業務，德意志證券台北分公司隨後便傳出將熄燈撤台。不過，當時金管會表示該公司僅裁撤研究部門2名分析師，並沒有撤台計畫。

證期局表示，2001年1月成立的德意志證券台北分公司，目前僅辦理證券及期貨經紀業務，去年證券及期貨業務市占率分別為0.18％及0.12％，在14家外資券商中排名第13名。該公司已協助現有客戶轉移至國內其他業者，終止營運對國內證券期貨業影響不大。

證期局指出，上一次外資券商撤台為2016年的巴克萊資本證券，當時亦是由於巴克萊集團重整全球經營策略、大幅縮減亞洲業務，裁撤包括南韓、澳洲、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓及台灣等地市場業務，為該集團第二度撤出台灣。

證期局指出，德意志證券台北分公司先前已資遣7位員工，剩餘的12位員工將協助轉職至相關企業，未轉職員工則將以優於勞基法方式資遣。在德意志證券台北分公司結束營業後，在台外資券商將減少至13家。

金管會統計，外資券商2020年上半年經紀業務量年增達46％，顯示外資證券商在台經營穩定成長。目前在台業務前5大規模的外資券商，依序為美林、瑞士信貸、摩根士丹利、摩根大通及瑞銀證券。

(時報資訊)