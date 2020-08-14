數字(5287)第2季受惠台灣疫情趨緩可控，經濟活動解封，使整體營收穩健成長，單季合併營收3.82億元，年增率5％，營業淨利1.98億元，年增率10％，稅後淨利1.71億元，年增率12％，每股稅後盈餘4.04元；累計上半年合併營收7.39億元，年增2.59％，營業淨利3.75億元，年增7.88％，稅後淨利3.21億元，年增9.5％，每股稅後盈餘7.60元。展望下半年，結婚吧、100室內設計，下半年啟動收費，可望為營收增添柴火，加上新創平台持續增加知名度，公司正向看待全年營運表現。

第2季各站台表現方面，數字擴大各平台的「媒合」影響力，增加仲介、業代及銀行等線下合作廠商的服務機會，加深591房屋及8891汽車兩大平台的服務，加上疫情帶動宅經濟需求，推升591、8591及8891第2季營收年增率分別為9％、7％及2％。第2季各平台營收比重，591房屋交易營收佔比63％，8591寶物交易營收佔比22％，8891汽車交易營收佔比8％，518人力銀行營收佔比7％。

此外，數字旗下Tasker出任務外包網7月營收成長2成，Tasker出任務除人力共享市場外，推出「Tasker宅任務-抵家服務」，將水電、修繕、清潔等店家彙整於單一平台，消費者只要簡單點選區域就可以找到適合店家，如同外送美食一樣一鍵抵家服務，7月會員註冊數較去年同期大幅成長3.5倍，更加碼推出「維修但幾勒-修繕教學單元」，以期提高會員人數及黏著度，將傳統水電工業務E化，藉由網路平台，除了讓消費者可以輕鬆的找到適合的店家之外，也讓業者詢問量大幅成長。

(時報資訊)