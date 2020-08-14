台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)上半年較去年同期轉虧，每股淨損1.48元。此外，日前董事會通過辦理現金增資，擬增資2,000萬股，每股發行價格暫定18元，預計可募資金額3.6億元，目標今年底前募資完成，將用於投資環保領域與購置設備，擴充營運實力。

久陽公告上半年財報。上半年合併營收4.44億元，稅後淨損5,986萬元，每股稅後虧損1.48元。其中，第二季每股稅後虧損0.58元，比第一季的每股稅後淨損0.89元縮減。

久陽表示，面對新冠疫情大流行的衝擊，今年上半年的營運挑戰不小，但從季度表現來看，第二季虧損已較上季縮減，且隨著歐美地區經濟陸續解封，客戶重啟拉貨動能，自6月起螺絲業務有逐步回溫趨勢，加上子公司台鋼運輸、台鋼環保在運輸與再生金屬等原料回收買賣業務的穩定貢獻，以及完成收購榮福公司，為集團的循環經濟事業布局再添生力軍，帶動6月營收改寫今年新高，因此研判今年第一季應是谷底且逐季好轉中。

久陽指出，7月營收再創下歷史單月新高，顯現多元化策略奏效。為配合營運的跨界發展，董事會決議通過辦理現金增資發行新股。本次現金增資主要有三大用途：投資環保領域；購買設備、擴大營運規模；充實中長期營運資金、強化財務體質以期發揮公司跨足環保、運輸領域所延伸的再生循環經濟綜效。

展望下半年，久陽持審慎樂觀。隨著新冠疫情趨緩，螺絲業務回溫，加上環保、運輸業務的挹注，看好國內可再生利用的循環經濟商機，公司營運可望逐季增溫。

(時報資訊)