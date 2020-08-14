全球局勢加速變化，臺美關係急速發酵；為掌握此一趨勢，外貿協會繼2019年底成立臺美商務交流中心後。今年為加大力度擴大臺美夥伴交流圈，今年成立「臺美企業聯盟」(Taiwan-U.S. Business Alliance)並建置數位交流平台。外貿協會董事長黃志芳表示「臺美企業聯盟」，將以國家隊的力量服務臺灣與美國企業，在貿易、投資、產業、人才、新創五大領域進行交流合作。

臺美企業聯盟募集會員在短短2個月內已超過1,000家企業；包括駐臺美國機構美國在台協會(AIT)、美國各州政府辦事處協會(ASOA)、台北市美國商會(AmCham)、美台商會(USTBC)、在美佈局有成的知名大型企業以及有意加強對美佈局的中小企業。

AIT副處長也表示從去年的臺美商務交流中心到今年臺美企業聯盟的成立，快速促成台美企業合作的空間越來越大，尤其今年台灣國家防疫隊的組成，台美在醫療防疫產業上的合作即是臺美企業聯盟的成功範例。經濟部國際貿易局局長江文若則表示許多美國知名企業包括Google、Facebook、Microsoft在台灣設有據點，顯示臺灣的人才與創新能力受到肯定，臺美企業聯盟的成立將有助於未來落實台美雙邊的進一步合作。

在「臺美企業聯盟」的平臺下，外貿協會在今年下半年及明年將會推出一系列行動方案，包括在美國設立行銷中心，組團拜訪美國Fortune 500大企業，因應臺美供應鏈重組協助有意赴美投資廠商前往佈局，並且就美國新創活動與臺美人才需求擴大合作。

「臺美企業聯盟」除了已募集到國內超過千家企業加入會員外，也將擴大在美國的人脈及商脈觸角，例如擁有許多美國知名大型企業會員的美臺商會(U.S.-Taiwan Business Council)即是「臺美企業聯盟」在美國的重要盟友。

由於「臺美企業聯盟」會員人數不斷增加，反映出當前各界對美國市場的高度期待，因此「臺美企業聯盟」將以「數位交流平臺」匯聚有關臺美貿易、拓展商機、政府採購、供應鏈重組、經商投資、臺美人才人脈、新創等活動資訊與交流功能，激發更多臺美合作契機。董事長黃志芳特別指出，現在就是最佳時刻，也是最好機會。

(時報資訊)