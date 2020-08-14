艾美特-KY(1626)通過第2季財報，單季合併營收37.38億元，年減4.4％，毛利率21.9％，營業利益3.52億元，年增22％，稅後淨利2.74億元，年增7.7％，每股盈餘1.96元，資產負債比率為71.19％。累計上半年合併營收55.51億元，年減12.3％，毛利率19.34％，營業利益2.77億元，年減15.5％，稅後淨利2.19億元，年減26.5％，每股盈餘1.57元。

公司指出，今年新冠肺炎重挫全球經濟，小家電民生用品消費品也首當其衝，艾美特指出，在全員努力下第2季整體業績回穩，但全球疫情持續影響整體市場，下半年受疫情持續影響，接單能見度尚不明朗，公司對下半年業績持保守看法，下半年營運仍以強化工廠效率、新品開發、使產品多功能發展加上成本控制為努力目標。

新品開發在原有兩季產品的基礎上，增加新品如窗型空調和壓縮機應用產品，此外，強化複合產品開發，將產品結合消毒、殺菌和空淨等多功合一的發展，在全球疫情蔓延的危機下持續尋找更多的商機。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，2019年如期動土開工，目前仍在興建中，深圳地鐵延長線也在建置中，預計完工後地鐵站會經過，艾美特舊廠位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，為艾美特1991年赴深圳設廠的舊廠原址，待興建完工後，初期規劃暫以自用及出租為主。

(時報資訊)