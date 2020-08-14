東捷資訊(6697)公布半年報，上半年營收6.25億元，年減8.27％，稅後淨利0.38億元，年增23.8％，每股盈餘1.38元。其中第2季營收1.99億元，稅後淨利0.17億元，每股盈餘0.64元。今年東捷資訊針對產品組合進行改善，上半年雖營收數字縮減，但產品毛利率與獲利率都優於去年同期。

受惠後疫情時期產業復甦帶動的產業回流與資訊相關軟硬體需求提升，加上5G發展推波助瀾，東捷資訊在智慧工廠、智慧物流等AIoT應用導入產業逐漸拓展，詢問熱度升溫。營運長劉新正表示，東捷資訊擁有熟知機電製造業運作與資訊端技術的專業團隊，能根據企業需求，提供兼具「智慧+製造」的解決方案，在智慧工廠導入已有明顯成效與業績成長。

2023年智慧工廠全球經濟產值上看2.2兆美元，台灣需求亦逐漸升溫。東捷資訊不僅協助母公司東元集團未來發展智慧工廠的趨勢，並持續積極投入AIoT應用延伸客戶觸角，看好智慧工廠商機下半年持續發酵，公司對今年下半年營運樂觀。

(時報資訊)