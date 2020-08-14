李厚慶任評委！遭爆好友拿北市破5千萬標案

幫推、投石拿公部門標案爭議一路燒向北市府，包含2018年北市開齋節，還有2020年台北燈會，破5千萬預算案都被「集智館」文化公司拿下。起底這間公司負責人梁學渡和李厚慶，同樣擔任台灣在地希望協會理監事，而就這麼剛好，兩件標案評委就是李厚慶，北市議員痛批毫不避嫌，柯文哲則回應自己不知情。

2020台北燈節主視覺，暖金色象徵西區經典風華，冷光藍則代表東區未來感，燈節標案由集智館文化公司拿下。中天新聞報導，2018年北市開齋節，以嘉年華會呈現穆斯林特色，標案一樣集智館文化公司得標，北市年度大案陸續拿下，就這麼剛好，和被說是綠色評委的李厚慶很有淵源。

國民黨台北市議員王鴻薇：「身為一個評委，評審標案都給他的好朋友，特別是像集智館。」起底集智館文化公司，負責人梁學渡正是台灣在地希望協會理監事一員，綠營大將林錦昌、李厚慶都是理監事，梁學渡在不同年度拿下的開齋節、燈會推廣案，評委還都是李厚慶。

台北市長柯文哲：「我當市長不太可能會知道每一個標案評委是誰，我沒那麼厲害。」

光是北市府標案，梁學渡公司107年度台北開齋節推廣案，就以249萬9999元得標，2020年台北燈節辦理規劃，更是高達5千100萬元。國民黨台北市議員王鴻薇：「（台北燈節）這個大概是算台北是數一數二大案子，在這樣子的狀況下，李厚慶你當評委，卻給朋友公司來得標，當然是有瓜田李下。」

綠營要角搶北市府標案，針對質疑，柯文哲繼續推，截稿前致電李厚慶沒有回應。

(中時新聞網)