球王喬柯維奇(Novak Djokovic)宣布將會參加今年美網，他先前抱怨美網防疫太嚴格，限縮隨隊人員，也不讓他帶自己的物理治療師。喬帥從新冠肺炎痊癒後態度改變，現在他願意到紐約參加美網了，「這是個艱難的決定，但我為即將到來的競賽感到興奮。」

衛冕者「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)決定不打美網，費德勒(Roger Federer)為了養傷今年休兵。喬帥過去在美網決賽3勝5敗，輸掉的5場對手分別是納達爾、費德勒、莫瑞(Andy Murray)、瓦林卡(Stan Wawrinka)。喬帥生涯累積17座大滿貫金盃，史上能在大滿貫決賽打敗他的也就這4人，瓦林卡前幾日宣布退出美網，喬帥已經無人可擋。

此外，美網女單衛冕者安德瑞蘇(Bianca Andreescu)於本周宣布放棄參賽，她表示除了新冠疫情，她身上還有很多傷要處理，「我必須專注把自己調整回最佳狀態。」美網將於8月31日揭幕，是第一個在疫情中開打的四大滿貫賽。

(中時新聞網)