小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（14日）財經重點。

【1】15檔投信狂敲加碼

台股近日呈現高檔震盪，投信近五個交易日連賣，合計賣超達30.36億元，惟投信仍逆勢逢低加碼開發金（2883）、仁寶（2324）等15檔個股，出現連3～25日買超，連買期間各買超2,220～55,884張，進買力道相當強勁。

【2】MSCI台股微降 入列股要開趴

MSCI明晟季度權重調整揭曉，台股指數權重遭到連六次遭下修，但本次變動幅度甚微，對台股資金面不會造成太大影響。在成分股變動上新增祥碩，另剔除華航以及大同，祥碩成此次季度整的贏家。

【3】和碩145億併鎧勝

和碩、鎧勝-KY於13日連袂宣布，和碩將以每股87.5元，現金收購鎧勝流通在外股權，溢價幅度21.4％，鎧勝將成為和碩100％持股的子公司並下市，收購規模上看145億元。

【4】卓永財：工具機明年恐倒1／3

上銀集團總裁卓永財13日表示，年底前工具機產業景氣都不會好，政府如果再不出手救產業，最壞情況是明年6月有三分之一廠商面臨倒閉。他呼籲，政府提撥經費購入標準型車床、銑床及綜合加工中心，供大專院校及技職學校教學使用，產學合作也可以幫業者度難關。

【5】躲市場泡沫 索羅斯暫不入市

素有「金融巨鱷」之稱的索羅斯（George Soros）周三表示，市場如今正面臨泡沫，因此他現在暫不入市。他也批評美國總統川普「非常危險」、恐竭盡全力掌權，但終究僅是「短暫現象」，看衰他在11月美國總統大選無法連任。

(中時新聞網)