周四在上週初領失業金人數優於預期，為美股早盤帶來短暫提振，但新一輪刺激法案談判仍毫無進展，為價值股增添下行壓力，加上思科財測不佳股價暴跌，拖累道瓊指數收黑。

終場美股四大指數漲跌幅介於-1.11% ~+0.27 %；思科-11.19%；蘋果+1.77%；微軟-0.23%；亞馬遜-0.039%；美光-4.83%；聯電ADR- 3.41%。

周四台股以上漲88.43點的12,758.87點開出後，在科技股領漲下指數最高來到上漲142.45點的12,812.8點，隨後在2454聯發科、2317鴻海、及IC基板等族群走軟下，指數震盪走低，最後一盤在大單敲進權值股下拉高逾33點，終場加權指數以上漲92.78點的12,763.13點作收，漲幅0.73%，成交量2,369.94億元。

台股價漲量增，有利指數向上挑戰5日線，指數站回10日線，將挑戰5日線，若能突破5日線，則短線轉強。在周三出現死亡交叉後，周四K、D開口縮小，等待黃金交叉的買進訊號。

周四指數站回10日線，周五若能突破5日線，則短線轉強，多頭格局不變，未出現爆量長黑跌破20日線前，仍以偏多操作為宜。

(時報資訊)