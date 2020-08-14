雖然最新公布的就業相關數據傳出喜訊，但華府的新一輪紓困振興方案協商仍陷僵局，周四標普500指數微幅收低，盤中連續第二日短暫突破歷史收盤高點。思科公布的財測意外疲弱，拖累道瓊指數收黑，亦為標普500指數帶來壓力。在蘋果等科技巨頭上揚帶動下，那斯達克指數終場小漲，表現相對強勁。

美國上周（截至8月8日）初次請領失業救濟金人數跌破100萬人，為3月爆發新冠肺炎疫情以來首見。

周四收盤，道瓊工業指數跌80.12點或0.29%，為27,896.72點。

標普500指數收跌6.92點或0.20%，為3,373.43點，盤中最高升至3,387.24點，漲破2月19日創下3,386.15點歷史收盤高點，終場距離該高峰僅差0.6%。

那斯達克指數收漲30.27點或0.27%，為11,042.50點。

思科預告本季營收將連續第4季下滑，股價應聲重挫11.2%。

蘋果上揚1.8%，收在460.04美元，再創歷史新高，助那斯達克指數收漲，並為標普500指數下檔帶來支撐。臉書漲0.54%，網飛漲1.23%。

重啟經濟概念股表現疲弱，Gap跌2.1%，美國航空與西南航空均跌逾1.5%。

(時報資訊)